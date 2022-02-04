مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 4-2-2022

يشيع أهالي مدينة الحسكة واريافها جثمان 23 شهيداً من شهداء قوات سوريا الديمقراطية والدفاع الذاتي إلى مثواهم الأخير، في مزار الشهداء بالمدينة، الساعة 11:00 (مرفق بالصور والفيديو).

ساهم وعي الشعب في شمال وشرق، وبالأخص في مدينة الحسكة، وتشارك مهام الحماية مع قوى الأمن الداخلي وقوات سوريا الديمقراطية في إفشال مخطط داعش وداعميه في القضاء على الإدارة الذاتية. (مرفق بالصور والفيديو).

وصف مكونات مدينة الحسكة قصف دولة الاحتلال التركي لديرك وقضاء شنكال، انتقاماً لفشل مرتزقة داعش في سجن الصناعة بمدينة الحسكة، مؤكدين أن صمت الأطراف الضامنة عن هجمات دولة الاحتلال التركي، يوحي بتشاركها. (مرفق بالصور والفيديو).

ستعقد حركة المجتمع الديمقراطي في روج آفا مؤتمرها الرابع في الـ 5 من شباط. (مرفق بالصور والفيديو).

تحليل

في ليلة 20 كانون الثاني 2022 هاجم مرتزقة داعش سجن الصناعة في مدينة الحسكة. ما يقرب من 4000 سجين تمردوا بمساعدة مهاجمين من الخارج وقتلوا بوحشية 77 من العاملين في السجن وسيطروا على داخل السجن. ثم تدخلت قوات سوريا الديمقراطية وأفشلت الهجوم، من ثم شنت عملية داخل السجن لاستعادة السيطرة. استولى المرتزقة على أسلحة قوات الأمن في السجن ووقعت اشتباكات. ووفقاً لبيان قوات سوريا الديمقراطية الصادر في 31 كانون الثاني 2022 تمت السيطرة بشكل كامل على السجن.

سياسة

قال نائب رئيس مكتب الدراسات والتأهيل الفكري في حزب سوريا المستقبل إياد الخطيب، إن حكومة دمشق وتركيا وقوى عالمية تستفيد من وجود داعش، مضيفاً أن قسد قدمت فاتورة كبيرة تنفيذاً لواجب إنساني وأخلاقي لتخليص العالم من خطر داعش. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

وقّع لبنان والأردن اتفاقاً لاستجرار الطاقة عبر سورية، كما تم توقيع اتفاق حول عبور الطاقة الكهربائية للأراضي السورية من الأردن إلى لبنان. لكن ما عقبات المشروع اقتصادياً وسياسياً؟ وهل سيعطي ضوءاً آخر للنفق المظلم الذي يقبع فيه المواطن اللبناني منذ سنوات؟(مرفق بالصور).

يعيش قطاع غزة أزمة في الكهرباء والغاز، بالتزامن مع موجة جديدة من تفشي فيروس كورونا في القطاع، الأمر الذي عمّق من حدة الأوضاع المعيشية والإنسانية في القطاع الذي يخضع لحصار إسرائيلي منذ أكثر من 15 عامًا. (مرفق بالصور).

كردستان

قال أعضاء مركز باقي خدو للثقافة والفن في مدينة كوباني إن "الكريلا هم حقيقتنا"، مؤكدين ثقتهم بانتصار الكريلا في نهاية المطاف، مهما كثف جيش دولة الاحتلال التركي من هجماته عليهم. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

استلم مجفف الذرة الصفراء في الرقة 73 ألف طن من محصول الفلاحين هذا العام، بعد عملية الاستلام التي بدأت منتصف تشرين الأول من العام المنصرم، وذكر إداري في المجفف "سنعمل على زيادة عدد وحدات التجفيف لاستيعاب كافة المحصول من المزارعين في الرقة. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA