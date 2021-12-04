مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 4-12-2021

تستمر فعاليات خيمة الاعتصام في معبر سيمالكا بتوافد الأهالي وأعضاء المؤسسات إليها للمطالبة من حزب الديمقراطي الكردستاني تسليم جثامين شهداء الكريلا لذويهم. (مرفق بالصور والفيديو).

أوضحت أسر الشهداء أن الأعمال التي يقوم بها الحزب الديمقراطي الكردستاني بحق جثامين الشهداء غير أخلاقي، وأنها خدمة للاحتلال التركي, وأكدت على مواصلتها المطالبة بتسليم جثماني الشهيدين سردم وتولهلدان إلى ذويهما. (مرفق بالصور والفيديو).

قال الرئيس المشترك لمؤتمر المجتمع الديمقراطي بردان أوزتورك "لو كان الشعب الكردي جسداً فإنّ روح ذلك الجسد هو السيد أوجلان. عندما ترفع العزلة ويتولى قائد الشعب الكردي عبدالله أوجلان دوره ومهمته فإن مستقبل تركيا أيضاً سيصبح مستقبلاً مشرقاً".(مرفق بالصور ).

سياسة

بين سعي الإدارة الذاتية إلى حل الأزمة السورية وعرقلة حكومة دمشق، يبقى مصير أبناء سوريا مبهماً، مع استمرار الأخيرة في تعنتها وتمسكها بسياساتها التي افتعلت حرباً دامية استمرت عقداً كاملاً، مخلفة نحو نصف مليون قتيل ودماراً في البلاد، وانصياعها للأطراف المستفيدة من استمرار الأزمة مقابل السلطة. (مرفق بالصور والفيديو).

قال أستاذ السياسة في جامعة القدس، الدكتور أيمن الرقب، إن الكرد جزء أصيل من المنطقة، و"نحن مع أن يقرروا مصيرهم في أي مكان يكونون به"، لافتاً إلى ضرورة التحالف الكردي العربي لمواجهة التحديات. (مرفق بالصور).

كردستان

قالت الرئيسة المشتركة لمجلس حركة المجتمع الديمقراطي في إقليم الفرات هدلة حسن بأنه على الرغم من استخدام تركيا للأسلحة الكيماوية والمتطورة في باشور كردستان وبمساعدة من الحزب الديمقراطي الكردستاني ((PDK بهدف القضاء على قوات الكريلا إلا أنها فشلت في تحقيق مساعيها وبدأت بالانسحاب من بعض المناطق على وقع مقاومة الكريلا. (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

يحاول المعهد الكردي في آمد، من خلال مشروعه مجلة دستار، إيجاد تقارب بين جميع اللهجات الكردية والوصول إلى كردستان بأكملها. (مرفق بالصور).

ANHA