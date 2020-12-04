مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 4-12-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-ينظم الجمعية الثقافية السريانية حفل للأطفال في مركز الجمعية بناحية تربه سبية الساعة 10:00 (مرفق بالصور والفيديو).

-يتعرض المارة وصهاريج المياه على الطريق الواصل بين ناحتي تل تمر وزركان لاستهداف مباشر من قبل الاحتلال والمجموعات المرتزقة التابعة له، ويطالب الأهالي روسيا بضمان حركة التنقل على هذا الطريق. (مرفق بالصور والفيديو).

-حث نائب الرئاسة المشتركة لمجلس مقاطعة كري سبي العشائر الموجودة في المناطق المحتلة على الانتفاض في وجه جرائم جيش الاحتلال التركي ومرتزقته بحقهم، لافتًا إلى أن المرتزقة ينتقمون من أهالي المقاطعة المحتلة بعد إفشال مخططاتهم باتجاه ناحية عين عيسى. (مرفق بالصور والفيديو).

-دعا الرئيس المشترك للمجلس التشريعي للإدارة المدنية الديمقراطية في منبج محمد علي العبو المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في الجرائم التي ترتكبها تركيا بحق المدنيين في المناطق المحتلة والتحقيق فيها. (مرفق بالصور والفيديو).

ملف

-يناشد المنشقون عن ما يسمى" بيشمركة روج" رفاقهم في تلك المجموعة العودة إلى روج آفا والانضمام إلى قوات سوريا الديمقراطية، وعدم الانجرار خلف مصالح الأحزاب التي تنفّذ تعليمات وأوامر دولة الاحتلال التركية. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-أشار سياسيون إلى أن الاتفاق بين هولير وبغداد بخصوص إدارة شنكال يهدف إلى القضاء على الديانة الإيزيدية والإدارة الذاتية في شنكال. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

-أشار الرئيس المشترك لمجلس حركة المجتمع الدّيمقراطيّ في إقليم الفرات أوصمان خلف بأنّ مواقف الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK تشكّل خطراً على باشور (جنوب) كردستان، واستنكر عدم ردّ الحزب على طلب لقاء المؤتمر الوطنيّ الكردستانيّ. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-أصدرت لجنة الاقتصاد في مدينة الرقة قرارًا بتوزيع مادة الخبز عن طريق مجالس الأحياء في المدينة، وذلك تزامنًا مع فرض الحظر الكلي فيها ولتخفيف عبء الوقوف لساعات على الأفران. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA