مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 4-11-2020

-متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

-متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

ـ يشيع أهالي ديرك جثمان الشهيد محمد وحيد جبر الاسم الحركي سرباز شامي الذي استشهد في عين عيسى، والشهيد سراج عيسى الذي استشهد أثر حادث سير، إلى مزار الشهيد خبات ديرك، الساعة الـ 14.00. (مرفق بالصور والفيديو).

-أشار مثقفون وسياسيون كرد إلى أن العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان تأتي في إطار مساعي الدولة التركية إلى تأجيج الصراعات في منطقة الشرق الأوسط وسد الطريق أمام أي حل ممكن. (مرفق بالصور والفيديو).

ملف

-بعد المجازر التي تعرض لها الإيزيديون بدؤوا بتنظيم أنفسهم إدارياً وسياسياً وعسكرياً واجتماعياً، وهذا ما لا يرغب به الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي كان سبباً في المجازر. (مرفق بالصور).

سياسة

-أشارت حميدة رنجوز أوغولار إلى أن روسيا أعطت الإشارة بحملة محدودة في إدلب، والدولة التركية تتخوف من أن تحاصر نقاط المراقبة التابعة لها، وقالت "من الممكن أن تكون روسيا قد قالت لتركيا إنها لن تكون ضامنة، ولهذا هي تنسحب من نقاط المراقبة".(مرفق بالصور والفيديو).

-حذّر أحمد خليل، وهو سياسي كردي، من أن إصرار الحزب الديمقراطي الكردستاني على التواطؤ مع الدولة التركية سيفضي إلى عواقب وخيمة لن يتضرّر منها سوى الكرد. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-بهدف تنظيم المرأة وتوعيتها من الناحية الاجتماعية والسياسية والتواصل مع كافة النساء والنازحات، أطلق مجلس المرأة السورية في مدينة الرقة سلسلة ندوات توعوية تركزت على تشكيل أسسٍ للوصول بالمرأة إلى مستوى النهوض والتقدم. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

-ندّد كرد ورج آفا بتصريح رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود برزاني الذي وجّه من خلاله اتهامات إلى حركة التحرر الكردستانية، وقالوا إن تصريحه هذا إرضاء للمسؤولين الأتراك. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-خاجيك خجدوريان أحد أقدم الحلاقين في مدينة قامشلو، حيث حفرت السنون آثارها على وجهه، لكنه لا يزال يمارس مهنة الحلاقة منذ 55 عامًا. (مرفق بالصور والفيديو).

-ضمن مشاريع الرّبع الثالث من العام 2020 بلديتا الشّدادي ومركدة تقتربان من الانتهاء من إعادة تأهيل جسر قرية كشكش جبور الحيويّ بطول 23م وعرض 17م. (مرفق بالصور والفيديو).

-أشار مواطنون في مقاطعة قامشلو إلى أن كل فرد ملزم الآن بحماية نفسه والمحيطين به، ويجب أن يتقيد بالتدابير الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا أكثر. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA