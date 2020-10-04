مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 4-10-2020

-متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

-متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-يواصل الشبيبة الثورية السورية مسيرتهم الراجل لليوم الثالث على التوالي، ومن المقرر أن تصل اليوم إلى مدينة ديرك. (مرفق بالصور والفيديو).

-يشيع اهالي مدينة قامشلو جثمان المقاتل في قوات الدفاع الذاتي انس إلى مثواه الأخير في مزار الشهد دليل ساروخان بتمام الساعة ١٦:٠٠. (مرفق بالفيديو والصور).

-وصف عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي بدران حمو يوم خروج القائد أوجلان من سوريا باليوم الأسود والمؤلم بالنسبة للشعب الكردي، مؤكدًا أن نضالهم مازال مستمرًا لتحقيق الحرية للقائد والشعوب المضطهدة".(مرفق بالصور والفيديو).

-أكد المحامي الدولي والناشط الحقوقي اليمني محمد علي علاو أن القائد عبد الله أوجلان مختطف من قبل السلطات التركية بشكل غير قانوني وبالتالي فإن إجراءات محاكمته باطلة وسياسية بامتياز. (مرفق بالصور والفيديو).

-أوضح مقاتلون أرمن أن التدخل تركي ومساندته لأذربيجان في حربها مع أرمينيا هو لإبادة الشعب الأرمني وتكرار المجازر، داعين الأرمنيين إلى الوقوف وقفةً واحدة للدفاع عن أرضهم وشعبهم. (مرفق بالصور والفيديو).

-ناشد مواطنون من المكون العربي العشائر والقبائل العربية بالتماسك والوحدة ضد الهجمات التركية والجهات التي تحاول زرع الفتنة والشقاق بين مكونات المنطقة، وأكدوا أن الوحدة الكردية العربية خلقت مجتمعًا ديمقراطيًّا حرًّا. (مرفق بالصور والفيديو).

السياسة

-قال مظلوم عبدي "إن هدف الدولة التركية احتلال أرضنا وتتريكها، كما أن جبهة النصرة وداعش المصنفان ضمن قائمة الإرهاب، يهاجمان المنطقة مع الاحتلال التركي، تحت اسم "الجيش الوطني السوري".(مرفق بالصور والفيديو).

-قال مظلوم دينج محامي القائد عبدالله أوجلان إن تزامن حملة الإبادة السياسية التي ينتهجها حزبا العدالة والتنمية والحزب القومي، مع حظر لقاءات المحامين مع معتقلي إيمرالي ليست مجرد صدفة، ودعا لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية إلى بالتحرك فوراً حيال ذلك.

-تستمر المعارك بين أرمينيا وأذربيجان في إقليم أرتساخ/ ناغورنو قره باغ، وبموازاة ذلك، تُجدد تركيا بشكلٍ مستمر دعمها المطلق لأذربيجان في معركتها، فيما تتهم أرمينيا تركيا بالمشاركة العملية في المعركة، إذ يُقدر مراقبون أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يحاول الاستفادة من تأجيج الصراع بين باكو ويريفان.

-أشار أعضاء في حزب سوريا المستقبل، أنّ جلسات الحوار التي تجري في مناطق شمال وشرق سوريا ماهي إلا استكمال لخطوات سلكتها مسد سابقًا على طريق الحوار السوري-السوري، مؤكدين أن مسد تحاول إعادة ثقة الشعب السوري بالقوى السياسية وبالحل السياسي. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

-شهد جنوب سوريا، الأسبوع الماضي، حالة من التوتر بين قوات موالية لروسيا وأخرى تابعة لدمشق وإيران، ما يؤكد أن صفقة الجنوب باتت تشكل نموذجًا مقلقًا لسوريا المستقبل، فيما تسعى تركيا للوصول إلى نفط وغاز القوقاز، في حين أرسلت طهران رسالة إلى واشنطن عبر هجوم هولير الأخير.

المجتمع والحياة

-رائحة القهوة المنبعثة من مقهى النجمة الواقعة وسط سوق مدينة قامشلو، تعيد المارة إلى الأيام الخوالي، إذ يعد مقامًا تختلط فيه أصوات شرائح المجتمع كافة من كرد وعرب ومسيحيين. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA