مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 4-1-2022

ـ لليوم الـ92 على التوالي تستمر فعالية الاعتصام بجانب معبر سيمالكا لمطالبة الحزب الديمقراطي الكردستاني بالكف عن سياساته التي تخدم العدو وتسليم جثامين الشهداء إلى ذويهم. (مرفق بالصور والفيديو).

-يخرج أهالي ريف دير الزور الشرقي بتظاهرة استنكاراً لهجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا واستهداف الشبيبة في كوباني. (مرفق بالصور والفيديو).

-يعقد حزب الاتحاد الديمقراطي اجتماعه السنوي على مستوى اقليم الفرات وذلك في مركز باقي خدو للثقافة والفن بمدينة كوباني الساعة 09:00. (مرفق بالصور والفيديو).

يقدم أهالي مقاطعة كوباني واجب العزاء لذوي الشهيد مسعود ابراهيم الذي استشهد نتيجة إصابته بقصف طائرة مسيرة للاحتلال التركي على مدينة كوباني، وذلك في مسقط رأسه بقرية زرافيك، الساعة ١١:٠٠ (مرفق بالصور والفيديو).

يدلي مكتب تجمع نساء زنوبيا في منبج ببيان إلى الرأي العام استنكارا للهجمات والجرائم التي يرتكبها الاحتلال التركي في شمال شرق سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

أكد مدير مكتب أوقاف ناحية الشدادي، أحمد الأسعد أن استهداف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته للمدنيين الآمنين في بيوتهم والمصلين في دور العبادة جريمة بحق الإنسانية ومنافية للأخلاق. (مرفق بالصور والفيديو).

أشار أهالي قرية الصيادة غرب مدينة منبج إلى أن الاحتلال التركي ومرتزقته يستهدفون المدنيين ويقتلون الأطفال والنساء خلال عمليات القصف, مستنكرين الجرائم التي يقوم بها الاحتلال ومرتزقته والصمت الدولي حيالها. (مرفق بالصور والفيديو).

تحليل

تعتبر تركيا وإيران والعراق وسوريا من الدول الإشكالية في المنطقة ولا يبدو أن وضعها سيتغير في العام الجديد. مع إقامة نظام شمولي وتغيير النظام، دخلت تركيا مرحلة جديدة وأصبحت القوة الأكثر عدوانية في المنطقة. تحولت السلطة إلى دكتاتورية مدنية وأصبحت الحكومة مركزاً لإنتاج الأزمات في المنطقة وحتى في أجزاء كثيرة من العالم. لقد صعدت من اضطهاد المجتمع، وارتكبت أعمال فاشية، ومارست الإرهاب، وهكذا دخلت العام الجديد.

سياسة

أكد سياسيون أن تزامن هجمات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، على شمال وشرق سوريا، وإغلاق المعابر من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني، ما هو إلا سياسة رعاة آستانا واتفاق مسبق بين "الخائن والعدو"، لإضعاف مشروع الإدارة الذاتية. (مرفق بالصور والفيديو).

أدان أعضاء في حزب الاتحاد الديمقراطي جرائم الدولة التركية المحتلة واستخدامها للأسلحة الكيماوية ضد الشعب الكردي ومقاتلي الكريلا، ودعوا المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته وإيقاف جرائم تركيا. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

استذكرت الناشطة في حركة المرأة الحرة، الشهيدات "سيفي وباكيزا وفاطمة"، وقالت في شخصهم "يجب تعريف قتل النساء الكرديات على أنه "جينوسايد"، معتبرة مجزرتي باريس وسلوبي "سياسات دولية موحدة".(مرفق بالصور والفيديو).

العالم

عقب استيلاء حركة طالبان على سدة الحكم في أفغانستان في آب/أغسطس عام 2021، ما زال مصير البلاد يتجه نحو الغموض وعدم الاستقرار، ليطغى على المشهد دراما إنسانية تضمر خلف ستائرها أجندات تركية قطرية خاصة لتحويل البلاد إلى ملاذ آمن للإرهاب. (مرفق بالصور).

المجتمع والحياة

وصلت أزمة المواصلات في مناطق حكومة دمشق إلى مستويات خطيرة بلغت أوجها مع دخول العام الجديد، نتيجة إصدار قرارات وصفها أصحاب العلاقة بالبعيدة عن الواقع المعاش، مما تؤثر على باقي مناحي حياة السوريين، دون وجود حلول تلوح في الأفق. (مرفق بالصور).

يدفع القاطنون في المناطق المحتلة من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، فاتورة تفاقم الأزمة الاقتصادية في تركيا، إذ تشهد أزمة اقتصادية هي الأخرى، مع فقدان المواد الأساسية، وارتفاع أسعارها، فثمن استبدال أسطوانة الغاز 50 ألف ليرة سورية. (مرفق بالصور).

ANHA