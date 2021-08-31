مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 31 -8-2021

-تكرم لجنة التربية والتعليم في منبج وريفها 40 طالب وطالبة من المتفوقين في الشهادة الاعدادية والثانوية, وذلك في تمام الساعة 12. (مرفق بالصور والفيديو).

قال القائد الميداني في مجلس كري سبي العسكري، دانييل كوباني، إن دولة الاحتلال التركي قصفت القرى الآهلة بالسكان في ريف كري سبي الغربي بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة أكثر من60 مرة، خلال شهر آب/ أغسطس. (مرفق بالصور والفيديو).

أكد نائب قائد مجلس الباب العسكري يوسف عريمة أن هدف الاحتلال التركي من القصف المستمر على المنطقة هو توسيع رقعة احتلاله وزعزعة الأمن والاستقرار فيها، بالإضافة إلى تهجير الأهالي من بيوتهم وأرضهم. (مرفق بالصور والفيديو).

أوضح المحاضر في قسم الآداب والعلوم الاجتماعية بجامعة روج آفا بشير ملا نواف أن الحماية الذاتية الاجتماعية هي القوة الوحيدة التي يمكن أن تحمي المجتمع من هجمات الدولة التركية. (مرفق بالصور والفيديو).

ملف

الدفاع عن النفس بشكل عام هو حالة يدافع فيها فرد أو جماعة عن نفسها ضد الهجمات القائمة أو المحتملة. من المؤكد أن الأفراد أو الجماعات أو المجتمعات التي لا تمارس الدفاع عن النفس والوعي الذاتي والتنظيم، سوف تبقى بدون دفاع وحماية إزاء جميع الهجمات التي تستهدف حقوقها المشروعة، وسوف تنهار ويتم القضاء عليها. (مرفق بالصور).

سياسة

بيّن عضو المكتب السياسي للحزب اليساري الكردي في سوريا، حسين العلي، أن الدولة التركية تسعى إلى المزيد من الاحتلالات في المنطقة حتى بلوغ مئوية اتفاقية لوزان في 2023، مشدداً على ضرورة تحقيق وحدة الأحزاب الكردية في مواجهة أطماع الاحتلال التركي. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-"يبعد جيش الاحتلال التركي ومرتزقته عن قرانا عدة كيلو مترات، يستهدفنا يومياً لكننا لن نتخلى عن منازلنا"، بهذه الكلمات وصفت فاطمة شيخ محمد أم لثلاثة مناضلين مقاومتها وأكدت على دحر المحتل. (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

-قبل أعوام من الآن، كان مركز الشهيد خابور للثقافة والفن بؤرة للأفكار المتطرفة عندما كانت ناحية صرين ترزح تحت حكم داعش، أما اليوم فقد أصبح مركزاً لتعليم الموسيقى والفن لأبناء كافة مكونات المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA