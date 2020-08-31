مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 31-8-2020

-متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

-متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-يدلى مجلس ناحية شيروا بقرية خربة الحياة التابعة لناحية شيروا بمقاطعة عفرين ببيان إلى الرأي العام دعماً لمقاومة حفتانين بوجه الاحتلال التركي، الساعة 17:00 (مرفق بالصور والفيديو).

-يدلي حقوقيو مقاطعة عفرين و منظمة حقوق الانسان عفرين- سوريا ببيان بخصوص فقدان المحامية الكردي ابرو تيمتك في السجون التركية، الساعة 11:00(مرفق بالصور والفيديو).

-يتخوف اللاجئون العراقيون على مستقبل أطفالهم الذين بقوا بلا تعليم نتيجة لجوئهم ورفض الحكومة العراقية إعادتهم، وخشيتهم من تأثر أطفالهم بأفعال أسر داعش داخل المخيم، خاصة بعد حالات القتل المتزايدة. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-قال الصحفي وعضو مجلس اتحاد الإعلام الحر بإقليم عفرين، إدريس حنّان: "إن السياسة التي تتبعها سلطات الحزب الديمقراطي الكردستاني في جنوب كردستان بحق الناشطين والإعلاميين بعيدة كل البعد عن المعايير الديمقراطية".(مرفق بالصور والفيديو).

-أشار أعضاء في حزب سوريا المستقبل من مناطق سورية عدّة أنّ لا حلّ للأزمة السّوريّة إلّا بالحوار السّوريّ - السّوريّ، مؤكّدين أنّ تغييب ممثّلين حقيقيين للشعب السوري بمن فيهم المكوّن الكردي وممثّلين عن مجلس سوريا الديمقراطية أفشل اجتماعات سابقة مثل جنيف واجتماعات اللّجنة الدستوريّة. (مرفق بالصور والفيديو).

-أوضح برادوست ميتاني أن السبب الرئيس للهجمات التي يتعرض لها الكرد هو تشتت البيت الكردي، وأكد على أن الوحدة الوطنية يجب أن تكون على مستوى كردستان، وألا تؤسَس على المحاصصة. (مرفق بالصور والفيديو).

-يعاود الاحتلال التركي ومرتزقته تطبيق انتهاكات داعش من خلال تدمير دور العبادة، عضو اللجنة الدينية للمؤتمر الإسلامي في شمال وشرق سوريا صقر خليل يشير إلى أن جميع هذه القوات متشابهة واختلافها في الأسماء فقط، يقول "تركيا تسير على خطا داعش في تدمير المقدسات".(مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

-أوضح أبناء قامشلو أنه يجب على جميع الكردستانيين إدراك خطورة الهجمات التركية على حفتانين، مبيّنين أن هذه الهجمات لا تستهدف حزبًا أو قوى أو منطقة معينة بل تستهدف جميع الكرد في كافة أجزاء كردستان الأربعة. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-دعت آمنة خضر عضوة مجلس المرأة السورية، النساء في العالم إلى التكاتف لمساندة النسوة الأتراك اللواتي يتعرضن للتعنيف، في وقت يلوّح فيه حزب العدالة والتنمية بورقة الانسحاب من اتفاقية إسطنبول لمكافحة العنف المنزلي. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-يشتكي أهالي مدينة قامشلو من مشكلة عدم توفر بيوت للإيجار وارتفاع أسعارها بشكل ملحوظ، فيما أرجع صاحب مكتب عقاري سبب هذا الارتفاع والأزمة السكانية إلى حركة النزوح الكبيرة ضمن المنطقة وتدهور الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، فيما أقر اتحاد المكاتب العقارية في مدينة قامشلو تحديد سعر معين للإيجار للحد من الاستغلال. (مرفق بالصور والفيديو).

-أوضح أهالي ناحية الشدادي، أن فتح المؤسسة الاستهلاكية سيكون حلًّا جذريًّا لمنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار، متمنين أن تشمل المبادرة المناطق والنواحي المجاورة. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA