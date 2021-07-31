مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 31-7-2021

-يدلي مؤتمر ستار في ناحية كركي لكي وتربه سبيه بيانًا إلى الرأي العام تنديدًا بممارسات حزب الديمقراطي الكردستاني وهجومها على قوات الكريلا، وذلك في تمام الساعة الـ10:00 (مرفق بالصور والفيديو)

-يستذكر مجلس عوائل الشهداء في ناحية جل آغا 13 شهيدًا استشهدوا خلال شهر تموز في أماكن واوقات مختلفة، وذلك في صالة المركز الثقافي، في تمام الساعة الـ10:00 (مرفق بالصور والفيديو).

كل فرمان تعرض له الإيزيديون ، أبقى معه ماضي مؤلم ومستقبل غير واضح المعالم، لكن الفرمان الأخير كسر هذه القاعدة، وكانت المرة الأولى التي تحوّل فيها الألم إلى حياة جديدة ، المسنون الإيزيديون رأوا ما حدث بعد الفرمان أملاً كبيراً، ومنهم العم نمر وأهالي قريته خربتي. (مرفق بالصور والفيديو).

-أوضح كينو كبرئيل أن قوات سوريا الديمقراطية حققت 95% من الأهداف التي وضعتها أمامها، وأكد أنها حافظت على وحدة التراب السوري. (مرفق بالصور والفيديو).

-تستعد هيئة الصحة في شمال وشرق سوريا بالتنسيق مع هيئة الصحة في إقليم الجزيرة لافتتاح مركز" غسيل الكلى" في مدينة قامشلو مجانًا، والمزمع فتحه رسميًا نهاية شهر آب/أغسطس. (مرفق بالصور والفيديو).

-"لا أحد يستطيع أن يصف القائد أوجلان، مهما تحدّثنا عنه سنكون مقصّرين في حقه، كان يحب الجلوس بيننا أثناء الاجتماعات، يرى نفسه جزءاً من الشعب، وأنه أساس قوته، بعكس ما يفعله القادة الحاليون من عشق للمناصب ونحر للشعوب"، بهذه الكلمات عبّر عدد من الأشخاص عن مشاعرهم عندما التقوا القائد عبد الله أوجلان في إحدى المعسكرات. (مرفق بالصور والفيديو).

-أوضح المحامي خالد إبراهيم أن حاتم أبو شقرا رجل "إرهابي" وكان الأجدر وضعه على قائمة المطلوبين الدوليين، ونوّه إلى أن العقوبات الأمريكية الأخيرة على مرتزقة أحرار الشرقية ربما هي رسالة تحذيرية لتركيا وما تسمى بالمعارضة والفصائل المرتزقة الموجودة في المناطق المحتلة. (مرفق بالصور والفيديو).

طالب والد الرضيعة جوانا حسين التي فقدت حياتها نتيجة حصار حكومة دمشق على المهجرين في مقاطعة الشهباء، بفتح تحقيق في القضية ومحاسبة المسؤولين عن فقدانها. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-أكد جوزيف لحدو أن السبيل الوحيد لحل الأزمة السورية هو مشروع الإدارة الذاتية المطبق في مناطق شمال وشرق سوريا، مطالباً المجتمع الدولي بضرورة الاعتراف بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، ودعا دمشق للحوار مع الإدارة الذاتية لحل الأزمة السورية. (مرفق بالصور والفيديو).

أدان نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في شمال وشرق سوريا رياض الهفل، ممارسات كل من الاحتلال التركي وحكومة دمشق وروسيا في محاولات التضييق وخنق الإدارة الذاتية عبر إغلاق المعابر والحصار وقطع المياه، مؤكداً أن أهداف تلك الأطراف ضرب مشروع الإدارة الذاتية التي أثبتت نجاحها. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-ينظم مركز أبحاث علم المرأة(الجينولوجيا) في كوباني اجتماعا يكشف من خلاله نتائج إحصاء أجراه حول أسباب الانتحار وذلك في الساعة ١٠:٠٠ (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

-وصف ذوو الشهداء الحزب الديمقراطي الكردستاني وتواطؤه مع الاحتلال التركي في شن الهجمات على مناطق الدفاع المشروع بأنه "عدو الكرد"، وأشاروا إلى أن الاحتلال التركي يتعاون مع الحزب الديمقراطي للدخول إلى أراضي باشور واحتلالها. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

-يراهن الشعب التونسي على الرئيس التونسي قيس سعيّد للتخلص من حكم الإخوان، إلا أن الخبير في الجماعات الإسلامية مصطفى أمين يستبعد إقصاء الإخوان، ويقول "الإخوان كانوا في الحكم لأكثر من عقد، وتوسعوا وتشعبوا داخل مؤسسات الدولة التونسية بشكل كبير، وبالتالي إقصاؤهم وإخراجهم من المشهد أمر في غاية الصعوبة".(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA