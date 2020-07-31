مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 31-7-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-متابعة أجواء عيد الأضحى المبارك وزيارات أضرحة الشهداء في مناطق شمال وشرق سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

-قال الرئيس المشترك للجنة العلاقات العامة في الإدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة إبراهيم المحمد إن " أوجلان هو القائد الوحيد الذي أعاد لشعوب ما بين النهرين جوهر حضارتهم وحقيقة التمازج العرقي والثقافي على هذه الأرض"، لافتاً إلى أن "الشعب العربي بات على قناعة تامة بأهمية الفكر الإنساني للقائد أوجلان الذي يجسدونه اليوم في مناطقهم".(مرفق بالصور والفيديو).

-قال الأكاديمي شيخموس جمعة إن الحرب الخاصة التي تُديرها الدولة التركية تستهدف المجتمع وتهدف لتحطيمه من الداخل، وأكد بأن التدريب والتوعية يجب ألا يقتصر على الأكاديميات بل يجب تحويل جميع ميادين الحياة والتجمعات إلى ميادين للتدريب والتوعية للتصدي لأساليب الحرب الخاصة. (مرفق بالصور والفيديو).

ملف

-يصادف اليوم، الذكرى السنوية الـ 6 لمجزرة القرن التي ارتكبها مرتزقة داعش وداعميهم بحق الإيزيدين في شنكال عام 2014، المجزرة الـ74 في تاريخ المجتمع الإيزيدي، ونقطة التحول واستخلاص العبر. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-قال نائب الرئاسة المشتركة لمكتب الاستشارية في الإدارة الذاتية إن تركيا ومرتزقتها يقفون خلف جميع الجرائم والانتهاكات في المناطق المحتلة، ومساعي ضرب الأمن والاستقرار في مناطق الإدارة الذاتية من خلال الخلايا الإرهابية، وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه ما يحصل من انتهاكات تقوم بها تركيا بحق السوريين. (مرفق بالصور والفيديو).

-أكد شيخ عشيرة المشارفة المنتشرة في ريف حمص الشرقي ياسر الربيّع أن حزب سوريا المستقبل بات منصة تظهر التنوع السياسي السوري, وطالب السوريين بضرورة التيقظ للمشاريع الخارجية والبحث عن حل سوري للأزمة السورية.

المرأة

-على الرغم من كبر سنها إلا أنها اختُطفت وتعرضت لأبشع أنواع التعذيب والإهانات مدة 26 يومًا في سجون المرتزقة داخل مقاطعة عفرين، وأُفرج عنها بعد دفع الفدية، تقول "وضع عفرين من سيء إلى أسوأ".(مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

-استنكر أهالي مدينة كوباني الهجمات التي تشنها دولة الاحتلال التركي على الشعب الكردي، وخاصة الهجمات الأخيرة التي تتعرض لها منطقة حفتانين في جنوب كردستان، معتبرين أن هذه الهجمات والمؤامرات تأتي لإبادة الوجود الكردي. (مرفق بالصور والفيديو).

-أوضح أهالي الحسكة، أن الهجمات على منطقة حفتانين هي هجمات على كافة أجزاء كردستان، للنيل من المكتسبات التي حققها الشعب الكردي والشعوب المتعايشة ضمن جغرافية كردستان وثورتها الديمقراطية، مشيرين إلى أن الوحدة الكردية على كافة الصعد كفيلة بإفشال الهجمات التركية. (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

-تنظم حركة الهلال الذهبي سلسلة عروض سينمائية في ساحة مركزها القائم في مدينة قامشلو، وذلك في إطار مبادرة تهدف إلى نشر ثقافة السينما بين المجتمع. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-تعاني أهالي حي الشّهيد خبات من انقطاع المياه منذ أربعة أشهر متواصلة، دون تدخّل وحل من الجهات المعنية رغم مناشدات الأهالي عبر الكومين والمجالس. (مرفق بالصور والفيديو).

-دعا أبناء قامشلو كافة الأهالي للتقيد بالإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، وشددوا على ضرورة انتباه كل شخص لصحته وصحة المحيطين به. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA