مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 31-5-2021

- يستذكر أهالي الحسكة وديرك وناحية جل آغا، شهداء استشهدوا خلال أعوام وتواريخ مختلفة، لشهري نيسان وأيار، ( مرفق بالصور والفيديو).

- ينظم مجلس عوائل الشهداء بناحية عامودا خيمة عزاء لمقاتل في قوى الأمن الداخليّ، الساعة 09:00، ( مرفق بالصور والفيديو).

- تنظّم مؤسسة إيزدينا للحوار التفاعلي اجتماعاً تحت عنوان "دستور يحمينا" ضمن مشروعها الجديد في شمال وشرق سوريا، في صالة الخابور بمدينة الحسكة، الساعة 11:00، ( مرفق بالصور والفيديو).

- أكّد أهالي ديرك أنّ الهجمات التركية على مناطق الدفاع المشروع الهدف منها هو القضاء على الشّعب الكردي ومحو وجوده، وذلك من خلال استهداف حركة التحرّر الكردستاني وقوات الكريلا. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- أكدت الناطقة باسم مؤتمر ستار في شمال وشرق سوريا أنهن سيدعمن حملة مناهضة سياسات الإبادة ضد النساء، وسيحملن على عاتقهن كشف الحقائق والانتهاكات التي تتعرض لها المرأة وبشكل خاص سياسات الإبادة التي تمارس ضد السياسيات والناشطات في شمال وشرق سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

- بيّن محمد بنيان أن الإدارة الذاتية مشروع وطني لا يهدف إلى تقسيم الأراضي السورية بل حمايتها وطرد الاحتلال، ويؤكد على ضرورة الحوار بين الإدارة الذاتية وحكومة دمشق بما يخدم مصالح الشعب السوري بكافة مكوناته. (مرفق بالصور والفيديو).

ملفّ

- تعتبر دولة الاحتلال التركي رائدة في مجال صناعة المستوطنات سواء في إسرائيل أو مدينة عفرين المحتلة، فمشاهد التغيير الديمغرافي لا يمكن التغافل عنها ولا حتى السكوت فأهداف الاحتلال مبنية على أساس اقتلاع جذور السكان الأصليين ولعل التاريخ خير مصدر، بما يخص أدوات تركيا وأجدادها العثمانيين في تحقيق المراد. (مرفق بالصور).

الشبيبة

- تعقد حركة الشبيبة الثورية بقامشلو اجتماعاً لأعضائها حول دروس في اللّغة الكردية، في مكتب العلاقات لحركة المجتمع الديمقراطي، الساعة 15:00، ( مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

- قرية باترزان من القرى القليلة التي لم يطلُها الجفاف، ولا تزال تزخر بالينابيع وجداول المياه، وتتمتع بطبيعة جميلة تجذب الزوار. كما أن للقرية تاريخ يمتد إلى العهد الروماني. (مرفق بالصور).

- تسبّب حبس تركيا لمياه نهر الفرات منذ أكثر من 4 أشهر بانقطاع مياه الشرب عن عشرات القرى في ريف مقاطعة كري سبي، وذلك بعد خروج المصدر الرئيس الذي يغذي مضخة مياه الشرب الوحيدة في بلدة الهيشة عن الخدمة. (مرفق بالصور والفيديو).

- جاءت خسائر مزارعي الريف الجنوبي للحسكة بالجملة في الموسم الزراعي لهذا العام، نتيجة الجفاف الذي ضرب المنطقة، فيما لم يتجاوز إنتاج الدونم الواحد 50 كغ للأراضي المروية، وناشد المزارعون الإدارة الذاتية لدعمهم في العام القادم. (مرفق بالصور والفيديو).

- نظرًا للحاجة الملحة إلى مركز للحجر الصحي للمصابين بفيروس كورونا، تستمر لجنة الصحة في مجلس الرقة المدني بالتنسيق مع لجنة الإدارة المحلية والبلديات بإعادة تأهيل مبنى العيادات الشاملة. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA