مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 31-5-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

- يستذكر أهالي مقاطعة كوباني شهداء شهر آذار ونيسان وأيار خلال مراسم تقام في مزار الشهيدة دجلة الساعة . 19:30. (مرفق بالصور والفيديو).

- ساهم أهالي قرية معراته التابعة لمقاطعة الشهباء بالتعاون مع الكومين في ترميم جامع القرية الذي دمره مرتزقة داعش قبل 5 أعوام. (مرفق بالصور والفيديو).

- قال الكاتب الكردي ملفان رسول إن نجاح مساعي توحيد الصف الكردي في روج آفا من شأنه تدويل قضية الشعب الكردي في سوريا، وحماية مكتسباته، كما أشاد بدور مختلف الشرائح الاجتماعية في دعم هذه المساعي. (مرفق بالصور والفيديو).

الشرق الأوسط

- كثفت روسيا خلال الأسبوع الماضي من تحركاتها في الملف السوري حيث تسعى إلى تعزيز قبضتها على قرارات حكومة الأسد, فيما تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران, في حين يرى مراقبون أن هناك قلق لدى واشنطن والغرب من تكرار سيناريو "أستانا سوريا" في ليبيا.

المجتمع والحياة

- لحل مشكلة الصرف الصحي في ناحية الشدادي تعمل البلدية على تنفيذ مشروع بطول 4 كم حسب الإمكانات المتوفرة لديها، تلبية لشكاوى الأهالي. (مرفق بالصور والفيديو).

- أوضحت شركة تطوير المجتمع الزراعي في ناحية الدرباسية، أن صوامع الناحية لن تستلم محصولي القمح والشعير بسبب الضرر الذي لحق بها جراء هجمات الاحتلال التركي. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

- قال عضو المجلس العام لحزب سوريا المستقبل- فرع الجزيرة، إن "النظام الأردوغاني يتكفل بالمشروع الإخواني" وشراء المجموعات الإرهابية واستغلالها في الصراعات الموجود بالمنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA