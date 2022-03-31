مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 31-3-2022

ينظم مجلس عوائل الشهداء في ناحية تربه سبيه احتفالية لأطفال الشهداء بمناسبة ذكرى ميلاد القائد عبدالله أوجلان، وذلك في صالة أرض الاحلام في تمام الساعة الـ 10:00.( مرفق بالصور والفيديو)

يستذكر أهالي ناحية جل آغا التابعة لمقاطعة قامشلو، 23 شهيداً استشهدوا خلال شهر كانون الثاني، شباط وآذار في أماكن وأعوام متفرقة، وذلك في المركز الثقافي في تمام الساعة الـ 11:00.(مرفق بالصور والفيديو)

يستذكر اهالي ناحية عامودا التابعة لمقاطعة قامشلو شهداء شهر آذار، وذلك في مزار الشهيد أسماعيل، في تمام الساعة الـ14:00. ( مرفق بالصور والفيديو)

يخرج أهالي ناحية ديرك التابعة لمقاطعة قامشلو في مظاهرة منددة بتواطؤ حزب الديمقراطي الكردستاني مع الاحتلال التركي، وذلك في ساحة آزادي، في تمام الساعة الـ 11:00.( مرفق بالصور والفيديو)

يحتفل حركة الشبيبة الثورية السورية في قرية حمزة بك في منطقة الكوجرات بناحية ديرك، بمناسبة ميلاد القائد عبدالله أوجلان، بالإضافة إلى زراعة الاشجار في مزار الشهيد خبات ديرك وذلك في تمام الساعة الـ 01:00 و 14:00 ( مرفق بالصور والفيديو).

يحتفل أهالي مدينة قامشلو بمناسبة ذكرى ميلاد القائد عبدالله أوجلان، وذلك في حي العنترية، في تمام الساعة الـ 03:00 عصراً.( مرفق بالصور والفيديو)

يعقد حزب الاتحاد الديمقراطي اجتماعاً مع نساء وجهاء العشائر في ناحية تل حميس، بهدف تمتين العلاقات بين العشائر العربية وترسيخ مفهوم الأمة الديمقراطية في المنطقة، وذلك في المركز العام للحزب في قامشلو، في تمام الساعة الـ11:00.( مرفق بالصور والفيديو).

يشيع أهالي مقاطعة كوباني جثمان الشهيد رياض بابلي المقاتل في قوات الحماية الذاتية إلى مثواه الأخير في مزار الشهيدة دجلة الساعة 14:00 (مرفق بالصور والفيديو).

يحتفل أهالي مدينة الحسكة وكذلك أهالي ناحية الدرباسية، بشمال وشرق سوريا، بمناسبة حلول يوم ميلاد القائد عبد الله اوجلان، الذي يصادف الـ4 من نيسان/أبريل، في مدرج مركز سردم الثقافي في مدينة الحسكة، وضمن الملعب البلدي بناحية الدرباسية، بتمام الساعة 12:00. (مرفق بالصور والفيديو).

-تستمر حملة النظافة التي أطلقتها حركة المجتمع الديمقراطي TEV DEM، في يومها الثاني من داخل منطقة الصناعة في مدينة الحسكة، التي ستسمر شهراً كاملاً، لتشمل كافة مدن ونواحي المقاطعة. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

أشارت الرئيسة المشتركة لحركة المجتمع الديمقراطي (TEV-DEM)، روكن أحمد، إلى أهمية تنظيم قوة الشعب، وأكدت أنه ينبغي على شعوب شمال وشرق سوريا تنظيم ذاتها في إطار حرب الشعب الثورية، وأن تشكّل قواتها وتوجّه أنظار العالم أجمع إلى ثورتها. ( مرفق بالصور والفيديو)

يرى الناطق الرسمي باسم منظمة "السويداء أولاً" مروان مداح، أن احتجاجات السويداء بعيدة عن السياسيين التقليديين وعن أطياف المعارضة التقليدية، وحذر من أن الوضع متوتر وقابل للانفجار، مشيراً إلى أن الخيارات المقبلة تتضمن الانتفاضة المسلحة أو العصيان المدني، وأكد أن مجتمع الجبل أصبح أقرب إلى فكرة الإدارة الذاتية. ( مرفق بالصور)

المرأة

-يعقد مجلس المرأة السورية بمشاركة منظمات مدنية أخرى، ورشة عمل حول العنف الاقتصادي وانعكاساته على دور المرأة في المجتمع، بتمام الساعة الـ 10 صباحا، في حديقة القراءة بمدينة الحسكة. (مرفق بالصور والفيديو).

مهد القائد عبد الله أوجلان طريق الحياة الحرة للمرأة والشعوب المضطهدة، وأنار دربها في البحث عن حقيقتها وحريتها، وقاد ثورة شعب شمال وشرق سوريا نحو الحرية والديمقراطية، في وقت تؤكد فيه النساء أنهن كن تائهات، ووجدن جوهرهن في فكره وفلسفته. ( مرفق بالصور والفيديو)

كردستان

أوضح الكاتب الكردي، بشير ملا نواف، أن الدولة التركية تستخدم ذريعة إدراج اسم حزب العمال الكردستاني على "قائمة الإرهاب"، لإبعاده عن الساحة الدبلوماسية والسياسية، مشدداً على ضرورة العمل الدؤوب في كافة المجالات لإفشال هذه المحاولات. ( مرفق بالصور والفيديو)

حذر مسؤول في الإدارة الذاتية في شنكال، المجتمع الإيزيدي من خطورة بناء الجدار بين شنكال وروج آفا، وقال: جزء من مخطط خطير يتم تنفيذه ضد شنكال. إنهم يريدون فرض الحصار علينا. ( مرفق بالصور)

شددت شخصية وطنية على ضرورة الاقتداء بالنهج الذي رسمه المناضل عكيد في تطوير مفهوم الدفاع الذاتي ضد القوى الاستعمارية في كردستان، وقالت " نحن شعب شمال وشرق سوريا علينا ان نتخذ من نهج الشهيد عكيد منارة، ونسير على خطاه لتحرير عفرين وسري كانيه وكري سبي".( مرفق بالصور والفيديو)

تحدث الدكتور كاميران برواري عن خطط الدولة التركية في جنوب كردستان وشنكال وروج آفا، وقال بهذا الصدد: "إنهم يحاولون احتلال المزيد من الأراضي، وهذا لا يؤدي إلى الحل، الحل هو في إمرالي وفي عملية السلام".( مرفق بالصور)

العالم

شكّل الموقف السعودي الإماراتي المزدوج حيال التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا، تحولاً مفاجئاً للكثيرين، فيما برره البعض بأنه ناجم عن الخذلان الخليجي من واشنطن. ( مرفق بالصور)

ANHA