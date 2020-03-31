مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 31-3-2020

-متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

-متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-رغم إمكاناتها القليلة بادرت إدارة مخيم كري سبي للنازحين إلى إنشاء مركز صحي في المخيم، للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، وناشدت جميع الأهالي الالتزام بتدابير الوقاية، وعدم الخروج من الخيم، كما باردت الإدارة إلى تطهير المخيم. (مرفق بالصور والفيديو).

-يعمل الهلال الأحمر الكردي في ناحية الدرباسية على إنشاء عيادتين ميدانيتين، وذلك لفحص الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا. (مرفق بالصور والفيديو).

-أشارت عضوة مديرية الصحة في مقاطعة الحسكة إلى أن حملات التعقيم والفحص مستمرة، منوهة أن الإجراءات الوقائية تمنع وصول الفيروس إلى المنطقة، وقالت "إصابة شخص سيعرض حياة الجميع للخطر".(مرفق بالصور والفيديو).

-حرصاً منها على صحة الطلبة واستمرارهم بتلقي العلم، تستعد هيئة التربية والتعليم لتدريس 789225 طالباً وطالبة في عموم مناطق شمال وشرق سوريا في المنزل بواسطة دروس تعليمية سيتم بثها على قناة ROJ AVA الخاصة بالإدارة الذاتية. (مرفق بالصور والفيديو).

-لوحظ انخفاضٌ كبير في نسبة التلوث في الهواء الذي عرفت به مدينة كوباني شمالي سوريا، عقب إعلان حظرٍ للتجول منذ أسبوع ضمن حزمةٍ من التدابير الوقائية اتخذتها الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، منعاً لظهور الوباء العالمي كورونا. (مرفق بالصور والفيديو).

-يتخذ أهالي مدينة قامشلو وبشكل خاص النساء جملة من التدابير الوقائية منها عدم تشكيل تجمعات، ارتداء الكمامات والقفازات، استخدم المعقمات والمنظفات بشكل دوري، تهوية المنزل وتعريض أثاث المنزل لأشعة الشمس، المحافظة على النظافة الشخصية، وغسل اليدين باستمرار لمنع تفشي وباء كورونا في مناطقهم. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA