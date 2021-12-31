مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 31-12-2021

ـ لليوم الـ88 على التوالي تستمر فعالية الاعتصام بجانب معبر سيمالكا لمطالبة الحزب الديمقراطي الكردستاني بالكف عن سياساته التي تخدم العدو وتسليم جثامين الشهداء إلى ذويهم. (مرفق بالصور والفيديو).

يخرج المهجرين قسرا عن منطقة سري كانيه، في مظاهرات ضمن مخيمي "واشو كانيه، وسري كانيه" في مقاطعة الحسكة، منددة بهجمات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته على ناحيتي "زركان، وتل تمر"، بتمام الساعة الـ 11 ظهرا، (مرفق بالصور والفيديو).

اعتبر وجيه عشيرة الجوالة عبد الرحمن الرشيد، تحالف مكونات شمال وشرق سوريا صمام الأمان للحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وطالب برص الصفوف لمواجهة الهجمات التركية التي تحاول تقويض هذا التحالف ومشروع الأمة الديمقراطية. (مرفق بالصور والفيديو).

تسبب قصف الاحتلال التركي ومرتزقته على ريف كري سبي وناحية عين عيسى خلال عام 2021 بأضرار بشرية جسيمة، فيما ناشدت إدارة مقاطعة كري سبي المجتمع الدولي التحرك سريعاً والضغط على الدولة التركية لإيقاف مجازرها بحق المدنيين تفادياً لإزهاق المزيد من الأرواح. (مرفق بالصور والفيديو).

يتمنى مواطنون من شمال وشرق سوريا أن يكون العام الجديد، عام المزيد من الاستقرار والأمن في كامل سوريا، وقالوا: سنناضل لينتهي الاحتلال ويخرج من أرضنا ويعود المهجرون إلى منازلهم، ويكون عاماً للحرية الجسدية للقائد أوجلان".(مرفق بالصور والفيديو).

أكدت عضوات في حزب سوريا المستقبل أن استهداف دولة الاحتلال التركي لمنازل المواطنين في مدينة كوباني هو نتيجة عداء دولة الاحتلال التركي لمشروع الإدارة الذاتية وإنجازاتها، وطالبن المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان أن يعملوا وفق القانون الدولي ويحاسبوا تركيا على كل جرائمها. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

أكد رفيق غفور، عضو الهيئة الإدارية للمؤتمر القومي الكردستاني، أن إزالة اسم حركة التحرر الكردستانية من قائمة الإرهاب، تفتح آفاقاً واسعة للحل ومساراً آخر للنضال، وهي إعادة العدالة إلى نصابها. وأوضح أن المبادرات العالمية رسائل تنطوي على حقيقة واضحة مفادها أن الضمير الإنساني والاستماع إلى صوت الحق والعدالة حي ومؤثر. (مرفق بالصور).

المجتمع والحياة

يستغل المواطن صبري شيخو المساحة المدمرة الواقعة جانب منزله في شارع المخابرات المهجور الفاصل بين حيي الشيخ مقصود والأشرفية؛ ليخفف تبعات الحصار الذي تفرضه حكومة دمشق على الحيين. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

أثار تأجيل الانتخابات الليبية وعدم شفافية أسباب التأجيل جدلاً واسعاً في الأوساط الليبية، في حين رأى محلل سياسي ليبي أنه ليس أمام الليبيين خيار سوى تغيير الطبقة السياسية الحاكمة التي عدها المسبب الأساسي في إطالة الأزمة الليبية وعدم إجراء الانتخابات في موعدها. (مرفق بالصور).

ANHA