مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 31-10-2021

بينما تتعرض المنطقة لهجمات تركية متزايدة، تبرز إلى الواجهة مسألة الدفاع عن الوجود بالنسبة لشعب المنطقة، إذ أظهرت السيناريوهات التي واجهتها المناطق السورية المحتلة إبان الغزوات التركية، أن الهدف التركي هو تهجير السكان وإبادتهم، بعد إتمام عملية الاحتلال. (مرفق بالصور والفيديو).

أشار أهالي منبج إلى أن دولة الاحتلال التركي تحاول طمس هوية المقاومة في مناطقنا، باتخاذ مدينة كوباني هدفاً لها, معتبرين أن الصمت الدولي يعطي الضوء الأخضر لتركيا لتشن هجماتها على المنطقة, فيما طالب أهالي مدينة صرين حكومة دمشق بالقيام بواجبها لوقف الهجمات التركية. (مرفق بالصور والفيديو).

تستمر دولة الاحتلال التركي في خرق القوانين الدولية باستعمالها للأسلحة الكيمياوية ضد مقاتلي قوات الدفاع الشعبي الذين يواجهون هجمات الاحتلال التركي على باشور (جنوب كردستان)، وما يزيد من الأمر صعوبة الغدر الذي تتعرض له قوات الكريلا من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK) في تلك المناطق.

ـ يتظاهر اتحاد الشبيبة الثورية والطلبة في ناحية جل آغا للتنديد بالقصف التركي على مدينة كوباني، الساعة 13.00، (مرفق بالصور والفيديو).

ـ تستمر فعاليات خيمة الاعتصام المنصوبة في معبر سيمالكا، الرافضة لسياسات الحزب الديمقراطي الكردستاني، في يومها السابع والعشرون، (مرفق بالصور والفيديو).

ـ تنظم جامعة روج آفا حفلة تخرج لطلبة جامعة روج آفا، وذلك في تمام الساعة 12.00، في ملعب كلاسيكو غرب مدينة قامشلو، (مرفق بالصور والفيديو).

السياسة

أكد الفنان دانيش بوطان أن أهالي شمال وشرق سوريا التفوا حول حملة (حان وقت الحرية)، ولكن يتطلب تصعيد النضال أكثر لإيصال الحملة إلى ذروتها. (مرفق بالصور والفيديو).

أدان الباحث في الشؤون الأرمينية، آرا آشجيان، تهديدات تركيا لشمال وشرق سوريا، وأشار إلى أنها تنذر باستكمال سياسة الإبادة التي اتبعتها الدولة العثمانية وتركيا ضد الكرد والأرمن والسريان والعرب، وأكد أنها تهدد الأمن والسلم في العالم ويجب الوقوف ضدها.

قال الصحفي بيردوغان كمال حول هجمات دولة الاحتلال التركي المستمرة منذ ستة أشهر، إن الدولة التركية تستخدم الغازات الكيماوية المحرمة دولياً منذ شهر حزيران.

ملف

حققت المعركة التاريخية في كوباني نصراً للإنسانية وأصبحت رمزاً للمقاومة الأممية ضد وحشية مرتزقة داعش، الذين فشلوا بدعمٍ من دولٍ إقليمية في مقدمتها تركيا باحتلال دولٍ تحت الغطاء الإسلامي المزيف وإحياء الخلافة العثمانية، لتؤدي تركيا بنفسها ذلك الدور في عمليةٍ بديلة بعد القضاء على داعش جغرافيّاً.

العالم

المقاتلات الروسية صعّدت من غاراتها الجوية على مناطق في شمال غرب سوريا التي يوجد فيها مرتزقة الاحتلال التركي قرب الحدود التركية، في وقت كثّفت فيه الأردن تحركاتها على أكثر من جبهة إقليمية ودولية لإعادة تطبيع العلاقات مع دمشق، فيما تقود جهات دولية وإقليمية وساطات من أجل إخراج السودان من أزمته وسط مخاوف من انزلاق الأوضاع نحو الفوضى.

الثقافة الفن

أكد مدير المتحف الأثري في الرقة، محمد عزو، أن المواقع الأثرية في مدينة الرقة بحاجة إلى اهتمام أكبر لحمايتها من الاندثار، خاصة بعد ما تعرضت له إبان احتلال المجموعات المرتزقة للمنطقة وخاصة مرتزقة داعش، داعياً الأهالي إلى ضرورة التحلي بالوعي وتقدير قيمة التراث الحضاري والحفاظ عليه. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA