مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 31-10-2020

-متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

-متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-كشف منشق عن ما يسمى "بيشمركة روج" وأحد أوائل المنضمين إليها، أن هذه القوة تعمل لخدمة تركيا والحزب الديمقراطي الكردستاني. (مرفق بالصور والفيديو).

-انتقدت معلمات اللغة الكردية مطلب المجلس الوطني الكردي بإعادة تدريس المناهج الحكومية في مناطق شمال وشرق سوريا واعتبرن هذا المطلب خدمة لأعداء الشعب الكردي. (مرفق بالصور والفيديو).

-أكد أطباء مدينة ديرك أن أهم أسباب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا يعود إلى عدم التزام المصابين بالحجر الصحي، والتدابير الوقائية، وبدورها اتخذت مديرية الصحة في قامشلو عدّة تدابير احترازية. (مرفق بالصور والفيديو).

-حرم الاحتلال التركي ومرتزقته أكثر من 5772 طالب/ـة من حقهم بالتعلم في ريف زركان، كما حولوا 29 مدرسة إلى مقرات عسكرية، ودمروا 11 مدرسة نتيجة القصف، وطالب الرئيس المشترك لإدارة المدارس في زركان المجتمع الدولي بإيقاف الجرائم التركية وإخراجها من سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-استبعد الأمين العام لحزب التحالف الوطني الديمقراطي السوري أحمد أعرج، حدوث أي هجوم تركي جديد على شمال وشرق سوريا بدون موافقة روسية وأمريكية. (مرفق بالصور والفيديو).

-شبّهت البرلمانية عن مدينة إيله في باكور كردستان والناطقة باسم مجلس المرأة، عائشة آجار باشاران، طلب المجلس الوطني إلغاء نظام الرئاسة المشتركة، بالسياسة التي تتبعها الحكومة التركية ضد الكرد في باكور كردستان، وأكدت أن الوحدة الكردية ضرورة ملحة في هذه المرحلة. (مرفق بالصور والفيديو).

-استغرب مثقفون وسياسيون كرد مطالب المجلس الوطني الكردي حول العودة إلى التعليم بمنهاج حكومة دمشق، وأكدوا على السير في نهج المقاومة والحفاظ على اللغة الأم، وقالوا "هذا يعني التنازل عن الهوية، فاللغة كانت مطلباً أساسياً للأحزاب الكردية فلماذا نتراجع عنه اليوم؟ ".(مرفق بالصور والفيديو).

-حمّل نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في إقليم عفرين المجتمع الدولي مسؤولية الانتهاكات التي يتعرض لها أهالي عفرين على يد جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، كما دعا كلاً من روسيا والحكومة السورية إلى تحمل مسؤولياتهما. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

-رفض إيزيديو مقاطعة عفرين المحتلة الاتفاقية الموقعة بين حكومتي بغداد وهولير حول شنكال وأكدوا أن الاتفاقية لا تمثل إرادة الإيزيديين. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-بناءً على طلب أهالي مدينة قامشلو تم زيادة عدد البراكيات (أكشاك) توزيع الخبز إلى 24، وتحديد ساعات توزيع مادة الخبز، كما بيّنت هيئة الاقتصاد والزراعة في إقليم الجزيرة أنهم بصدد تحسين جودة الخبز. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA