مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 31-1-2022

- يعقد مجلس حزب سوريا المستقبل فرع إدلب اجتماعه السنوي في مدينة الرقة الساعة 11:00 (مرفق بالصور والفيديو).

- يستذكر مجلس عوائل الشهداء في منبج شهداء شهر يناير/كانون الثاني في مزار الشهداء. (مرفق بالصور والفيديو).

- يؤكد وجهاء وشيوخ العشائر والقبائل العربية أن الهجوم الأخير لخلايا مرتزقة داعش على سجن الصناعة المخصص لاحتجاز المرتزقة المعتقلين في مدينة الحسكة مؤامرة تستهدف مشروع الإدارة الذاتية وقواتهم العسكرية "قوات سوريا الديمقراطية"، خططت لها تركيا لدفع المنطقة إلى الفوضى، معزين فشلها إلى تكاتف أبناء المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

- تحدث مقاتلون من قوات مجلس منبج العسكري عن تكثيف الاحتلال التركي قصفه لقرى شمال غرب المدينة، واستهداف المواطنين من سكان تلك القرى، تزامناً مع هجمات خلايا مرتزقة داعش على سجن الصناعة في مدينة الحسكة. (مرفق بالصور والفيديو).

- تواصل دولة الاحتلال التركي ما بدأت به في عام 2018 من تدمير للإرث التاريخي للمقاطعة عبر تدمير المواقع الأثرية. (مرفق بالصور والفيديو).

- دعا رئيس مكتب الشؤون الدينية في الشدادي المجتمع الدولي إلى الخروج عن صمته واتخاذ موقف حقيقي حيال مرتزقة داعش، وطالب مكونات المنطقة بالبقاء صفاً واحداً ويداً بيد مع قوات سوريا الديمقراطية. (مرفق بالصور والفيديو).

- شجبت نساء من مقاطعة الشهباء المؤامرة الدولية بحق القائد أوجلان، وأكدن أن فكره وفلسفته هي النموذج الأمثل لبناء مجتمع ديمقراطي حرّ وحلّ أي قضية عالقة في الشرق الأوسط. (مرفق بالصور والفيديو).

-استنكر إداريون في مجلس مقاطعة عفرين، هجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، وأكدوا أنها مخطط لإعادة إحياء مرتزقة داعش من جديد في المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

- تعتبر ضفاف نهر الخابور في مقاطعة الحسكة، موطناً مناسباً لنمو نبات عرق السوس، والذي تلجأ العديد من الأسر في تل تمر وريفها إلى استخراجه والاستفادة منه في تأمين مصدر الرزق. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA