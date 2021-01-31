مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 31-1-2021

متابعة مجريات الأحداث الّتي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريّا.

متابعة الفعاليّات والنّشاطات في شمال وشرق سوريّا.

دفعت جريمة اغتيال الرئيسة المشتركة لمجلس بلدية تل الشاير سعدة الهرماس ونائبتها هند لطيف الخضير، الآلاف من نساء مناطق شمال وشرق سوريا إلى الخروج في تظاهرات للمطالبة بمحاسبة مرتكبي الجريمة البشعة.

قال مواطنون في ناحية الدرباسية إن وجود ENKS ضمن ما يسمى بـ "الائتلاف السوري" يجعله شريكًا في الجرائم التي يرتكبها بالتعاون مع الاحتلال التركي، وطالبوا المجلس الكردي بالانسحاب الفوري والالتفاف لتوحيد الصف الكردي. (مرفق بالفيديو والصور).

تحليل

اتجهت الأنظار في إدلب إلى جبل الزاوية، الذي تحوّل إلى معقل للمرتزقة ونقاط الاحتلال التركي التي أصبحت بمثابة قواعد عسكرية كبرى، إثر انسحابها أمام القوات الحكومية المدعومة من روسيا، فما بين الحديث عن وجود أكثر من 6000 جندي تركي في المنطقة وحشود القوات الحكومية على تخومها، يراقب الجميع مستقبل الأحداث.

ملف

تسعى بعض القوى الإقليمية والدولية إلى زعزعة الأمن والاستقرار في مناطق دير الزور، وتستخدم خلايا داعش كستار لها في هجماتها على وجهاء وشيوخ العشائر، فيما تسعى الجهات المعنية إلى الحد من نشاط هذه الخلايا.

العالم

عززت الولايات المتحدة، خلال الأسبوع الماضي، من وجودها في شمال وشرق سوريا، وذلك بهدف ردع تركيا عن القيام بمغامرة جديدة، فيما قال مراقبون إن تركيا لن تتوقف عن إثارة القلق في اليمن، في حين يشهد لبنان تظاهرات تتوسع كل يوم.

المرأة

استنكرت نساء عفرين المجزرة التي ارتكبها الاحتلال التركي في بلدة تل رفعت بحق المدنيين، مؤكدات أن "أهالي عفرين أصحاب إرادة حرة، ولن يتركوا أرضهم للمحتل"، مشددات على "مواصلة المقاومة حتى العودة إلى عفرين".(مرفق بالفيديو والصور).