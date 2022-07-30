مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 30 – 7 - 2022

ينظم معهد أوركسترا روج آفا للأطفال، حفلة موسيقية غنائية، في مركز محمد شيخو للثقافة والفن في مدينة قامشلو. الساعة 19.00 (مرفق بالصور والفيديو).

أوضح ممثل حزب سوريا المستقبل في أوروبا أن ردود الفعل الغربية الخجولة حيال استهداف الاحتلال التركي شمال وشرق سوريا بالطائرات المسيّرة يفسح المجال بشكل أوسع أمام تركيا لتستمر بعملياتها دون أي تلكؤ، مؤكداً أن هذه الهجمات تقوّض الحرب ضد مرتزقة داعش. (مرفق بالصور والفيديو).

استنكر مواطنون كرد وعرب في إقليم عفرين، العزلة المشدّدة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، وأكّدوا على تعزيز النضال في سبيل كسر العزلة وتحقيق الحرية الجسدية للقائد. (مرفق بالصور والفيديو).

تستمر مكونات شمال وشرق سوريا في رفع الجاهزية الدفاعية، والتمسك بخيار المقاومة لمواجهة خطر دولة الاحتلال التركي المحدق، فيما يعتبر سياسيون وإداريون أن التلاحم والتكاتف الشعبي في وجه المحتل ضمان لدحره. (مرفق بالصور والفيديو).

يصادف اليوم، الذكرى السنوية التاسعة لاستشهاد عيسى حسو؛ أحد قياديي ثورة روج آفا، الذي سخّر حياته للنضال والمقاومة من أجل شعبه. وارتقى شهيداً في النهاية على يد الأعداء. (مرفق بالصور والفيديو).

كشف الرئيس المشترك لمجلس ناحية زركان صالح مصطفى سمو عن خطة لتدريب الأهالي على استخدام السلاح وإجراء الاسعافات الأولية، وذلك في إطار استعدادات شاملة تجري في شمال شرق سوريا التي تواجه هجمات وتهديدات تركية متواصلة. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

بدأت معركة رئاسة الجمهورية اللبنانية، وبدأت عمليات طرح وحرق الأسماء، فيما المرشّحون الأساسيون موجودون لكنهم يحتاجون إلى توافقات سياسية داخلية، تتقاطع مع أجواء إقليمية دولية، للوصول إلى موقع الرئاسة الأولى. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA