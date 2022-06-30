مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 30 – 6 – 2022

يستذكر أهالي مقاطعة الحسكة شمال وشرق سوريا في كل من "الحسكة، الدرباسية، تل تمر" الشهيدة زينب كناجي (زيلان)، في فعاليات متفرقة في المدن والنواحي، بالتوقيت ذاته الساعة 10.00. (مرفق بالصور والفيديو).

يستذكر مجلس عوائل الشهداء في اقليم الفرات شهداء شهر حزيران وذلك في مزار الشهيدة دجلة كوباني في تمام الساعة 19.30. (مرفق بالفيديو والصور).

يستذكر مؤتمر ستار في إقليم الفرات الشهيد زيلان خلال اجتماع سيعقد للنساء في مركز باقي خدو للثقافة والفن في مدينة كوباني. الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

يخرج أهالي مقاطعة قامشلو في مسيرة، تنديداً بالهجمات والمجازر التي يرتكبها الاحتلال التركي في مناطق شمال وشرق سوريا وجبال كردستان، وذلك انطلاقا من دوار الشهيد روبار وسط مدينة قامشلو، الساعة 10:00. (مرفق بالفيديو والصور).

أعربت عوائل الشهداء عن سخطها حيال قرار الحظر الجديد الذي أُعلن عنه في الـ 26 من حزيران الجاري والذي يحظر اللقاء بالقائد أوجلان والمعتقلين الآخرين في إمرالي لثلاثة أشهر أخرى، ودعت الكردستانيين إلى النزول إلى الساحات.

غرس الشهيد فرهاد شبلي في نفوس الآلاف من أهالي شمال وشرق سوريا، خلال مسيرة نضاله، إصراراً لتحقيق المزيد من الإنجازات والمكتسبات والانتصارات خلال ثورة 19 تموز التي بدأها مع رفاقه عام 2012.

بين محمد موسى أن القوات الروسية والأمريكية لم تبدِ أي موقف حتى الآن حيال هجمات الدولة التركية المحتلة. وقال موسى إنه يتم عقد الصفقات على كردستان والعالم في اجتماعات الناتو، إلا أن تلك الأطراف لن تحقق شيئاً بهذه الطريقة.

أشاد مثقفون من إقليم الجزيرة والرئيس المشترك للمجلس العام لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية بالمقاومة التاريخية لقوات الدفاع الشعبي في وجه جيش الاحتلال التركي، ونددوا بخيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني(PDK).

حذر الأكاديمي والباحث في الشؤون التركية ومدير مركز الدراسات الاستراتيجية في بيروت الدكتور محمد نور الدين من مشروع توطين اللاجئين في الشمال السوري المحتل، مؤكداً أن تركيا تسعى إلى تأسيس بؤرة نفوذ تهدد بها سوريا والعراق ودول أخرى وضم المناطق المحتلة في مرحلة لاحقة.

دمر جيش الاحتلال التركي 14 مدرسة والعديد من الجوامع والكنائس والمزارات والمؤسسات الخدمية في ناحتي تل تمر وزركان منذ احتلالها لمنطقة سري كانيه في تشرين الأول عام 2019، مواصلاً بذلك سلسلة جرائم الحرب التي بدأتها مع بداية الأزمة السورية عام 2011.

العالم

يكثف رئيس دولة الاحتلال التركي، رجب طيب أردوغان، المبادرات لتطبيع العلاقات مع قوى إقليمية، بينها السعودية وإسرائيل والإمارات، قبل أقل من سنة على الانتخابات الرئاسية المقررة في منتصف حزيران/ يونيو 2023، ضارباً عرض الحائط كل الشعارات الرنانة التي يطلقها مراراً وتكراراً.

ملف

لا تزال جذر مقاومة الآلهة آتارغاتيس حيّة في منبج. وعلى هذا الأساس استعدّ مقاتلو مجلس منبج العسكري، والإدارة الذاتية للمدينة وأهالي المنطقة متّحدين معاً ضد جميع أشكال الهجمات والتهديدات وعاهدوا على المقاومة.

المرأة

امتدت جذور المقاومة والفداء إلى عموم كردستان، فالشهيدة زيلان بعمليتها الفدائية أعطت صدى كردستانياً ودافعاً للنساء من جميع المكونات لمواصلة السير على خطاها وتجديد العهد على متابعة نضالها.

المجتمع والحياة

تستمر شركة تطوير المجتمع الزراعي في إقليم الفرات باستقبال مادة القمح المروي من المزارعين، فيما تبشر الأهالي في المنطقة بأن الكمية المستلمة من مادة القمح جيدة مقارنة بالأعوام الماضية.

ANHA