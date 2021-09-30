مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 30-9-2021

-حذّر مختصون ضمن منظمات بيئية دولية من وقوع كوراث إنسانية في سوريا والعراق، نتيجة انقطاع تدفق مياه نهر الفرات عبر مجراه في البلدين، في ظل نقص مصادر المياه البديلة. مشيرين إلى أن تركيا تتسبب في تهديد حياة البشر عبر حبسها للمياه عن مجراها. (مرفق بالصور والفيديو).

دعا عدد من إيزيديي مقاطعة عفرين المهجرين في الشهباء؛ المجتمع الإيزيدي لمساندة ودعم حزب الحرية والديمقراطية الإيزيدي، في الانتخابات النيابية العراقية المزمع إجراؤها في الـ 10 من شهر تشرين الأول المقبل، مشيرين إلى أن الانخراط ضمن البرلمان العراقي سيحقق مكاسب للمجتمع الإيزيدي. (مرفق بالصور والفيديو).

أكد حقوقي أن استخدام الاحتلال التركي للأسلحة الكيماوية في مناطق الدفاع المشروع " مديا" يخالف قوانين المنظمات التي هي عضوة فيها، وأعاد سبب عدم محاسبة الاحتلال التركي إلى تقاطع المصالح الدولية. (مرفق بالصور والفيديو).

أكد الناطق الرسمي باسم مجلس منبج العسكري، شرفان درويش، أنهم لن يسمحوا لأيّة جهة بالاعتداء على أراضيهم التي حرروها بدماء الشهداء، وسيقفون بوجه مساعي ضرب استقرار وأمان المنطقة، مشيراً إلى أن الهجمات التي تتعرض لها مناطق شمال وشرق سوريا، تعزز فرص إحياء داعش. (مرفق بالصور والفيديو).

حذّر مهاجرون عادوا إلى الوطن من مخاطر الهجرة، "عند الهجرة مواجهة الذل والعنصرية شيء قائم لا مفرّ منه" وأكدوا بأن الهجرة هروب من الواقع إلى الهاوية وناشدوا الشبان بالعودة. (مرفق بالصور والفيديو).

حذر الرئيس المشترك لمكتب شؤون النازحين واللاجئين في الإدارة الذاتية، من النتائج السلبية لإغلاق مغبر تل كوجر أمام المساعدات الإنسانية على أوضاع المخيمات في فصل الشتاء، مؤكداً على تقديمهم الاحتياجات الأساسية وفق الإمكانيات المتوفرة. (مرفق بالصور والفيديو).

تمكّنت منظمة روج RMCO المتخصصة بنزع الألغام، بتحييد خطر مخلّفات داعش عن أكثر من 4400 مدني يقطنون مساحة 33 ألف م2. (مرفق بالصور والفيديو).

ملف

-تمارس القوى المهيمنة سياسة نشر الفوضى الخلّاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتمكين سيطرتها عليها، ولطالما هاجمت روسيا دور الولايات المتحدة واتهمتها بتدمير المنطقة ونشر الفوضى والإرهاب، إلا أنها تناست بأنها تمارس الفوضى ذاتها في المنطقة عبر التمسك بحكومة دمشق التي ترفض التنوع، وتركيا الساعية إلى القضاء على الشعب الكردي وحرمانه من حقوقه.

كردستان

-رد سليمان عرب على دعم الحزب الديمقراطي الكردستاني للهجمات الاحتلالية التركية على باشور كردستان وقال " إن فضح من يعمل لصالح العدو أمام أعين الناس هو واجب تاريخي ".(مرفق بالصور والفيديو).

العالم

حذّر المكتب الإعلامي لمؤسسة كهرباء لبنان، من أن هناك مخاطر عالية من الوصول إلى الانقطاع العام والشامل في الأيام المقبلة، بعد نفاد كامل مخزون المحروقات لدى المؤسسة. فيما تواجه الحكومة الجديدة عقبات كثيرة، ستتعثر بها وزارة الطاقة لتنفيذ خطة استجرار الغاز المصري عبر خط الغاز العربي، الذي يمر بسورية والأردن، لزيادة ساعات التغذية بالطاقة الكهربائية.

ANHA