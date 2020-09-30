مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 30-9-2020

-متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

-متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-ينظم مجلس سوريا الديمقراطية ندوة حوارية في مدينة الرقة، تحت شعار "نحو مؤتمر وطني لأبناء الجزيرة والفرات". في تمام الساعة 10.00. (مرفق بالفيديو والصور).

-دعا وجيه عشيرة الفاضل في ناحية الشدادي الأمم المتحدة ومجلس الأمن لاتخاذ خطوات عملية على الأرض لطرد الاحتلال التركي ومرتزقتها من أراضي شمال وشرق سوريا، وقال "حل الأزمة السورية يكمن في خروج الاحتلال التركي والحوار السوري ـ السوري".. (مرفق بالفيديو والصور).

-أشار أباء شهداء من إقليم الجزيرة إلى أنهم سيواصلون النضال حتى تحقيق حرية القائد عبد الله أوجلان، وقالوا وجدنا في فكره الحرية والمساوة واتخذناها عقيدة في حياتها. . (مرفق بالفيديو والصور).

-دعا شيوخ العشائر العربية في الرقة جميع مكونات شمال وشرق سوريا إلى التكاتف والتلاحم والتقارب، وعدّوا المرحلة التي تمر بها المنطقة الآن مرحلة حسّاسة وتتطلب مزيدًا من التلاحم والوعي لما يُحاك للمنطقة. -(مرفق بالفيديو والصور).

سياسة

-قال رئيس حزب سوريا المستقبل فرع عفرين ـ الشهباء إنّ جرائم وانتهاكات وممارسات دولة الاحتلال التركيّ ومرتزقتها في المناطق المحتلة في الشمال السوري فاقت كل القيم الإنسانية والقوانين الدولية، أمام صمت دوليّ مريب من قبل المنظمات الإنسانية. (مرفق بالفيديو والصور).

المرأة

-أكّدت عضوة هيئة الرئاسة المشتركة في حزب الاتحاد الديمقراطي فوزة يوسف، بأنه لا يمكن الوصول لسياسة ديمقراطية بدون المرأة، لذا فإن مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي يسعى لتبني السياسة الديمقراطية ونشرها بين كافة الجهات والأطراف السياسية. (مرفق بالفيديو والصور).

-بعد نجاح المشروع الصيفيّ الذي أشرفت عليه لجنة اقتصاد المرأة في منطقة ديرك من زراعة الخضروات بمساحة صغيرة كتجربة أولية، تتمّ دراسة توسيع المشروع من خلال زراعة أنواع أخرى من الخضروات وتوسيع مساحتها في الأيام المقبلة. (مرفق بالفيديو والصور).

المجتمع والحياة

-تستقبل 595 مدرسة في منطقة دير الزور 237 ألف طالب، خلال العالم الدراسي الحالي، فيما اتخذت لجنة التربية والتعليم في مجلس دير الزور المدني، الإجراءات الوقائية للحماية من تفشي فيروس كورونا. . (مرفق بالفيديو والصور).

الثقافة والفن

-تقام مهرجانات في جميع أنحاء الدول إلا أن تنظيم مهرجان دولي ضمن المخيمات التي تضم الآلاف من النازحين المُهجّرين قسرًا من ديارهم، حدث فريد من نوعه. (مرفق بالفيديو والصور).

ANHA