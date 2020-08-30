مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 30-8-2020

قال شيخ عشيرة البو سلطان والناطق باسم شيوخ عشائر منبج عادل عبد السلام إن "تركيا تستغل أسرًا عربية سورية فقيرة لاجئة في تركيا لتجنيدهم كعملاء ضد شعبهم

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