مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 30-8-2020

متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.
- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.
- ينظم أهالي ناحية بابنس في مقاطعة الشهباء تظاهرة تنديداً بهجمات جيش الاحتلال التركي، ودعماً لمقاومة حفتانين، وذلك في الساعة 18:00 (مرفق بالصور والفيديو).
- قال قائد لواء الشمال الديمقراطي أبو عمر الإدلبي إن المناوشات والتطورات الأخيرة في إدلب هي لإشغال الشارع من كلا الطرفين وجر المنطقة إلى مواجهات كبيرة، مشيرًا إلى ن أبيقلبظم بيلبيبلشسيبسيششسيبشسيبرشسرةنهههنأن سوريا تسير نحو طريق مسدود، لغياب مشروع دولي حقيقي يتبنى الحل السياسي. (مرفق بالفيديو والصور).
- قال شيخ عشيرة البو سلطان والناطق باسم شيوخ عشائر منبج عادل عبد السلام إن "تركيا تستغل أسرًا عربية سورية فقيرة لاجئة في تركيا لتجنيدهم كعملاء ضد شعبهم لبث الفتن بين مكونات المنطقة"، مؤكدًا أن هذه الأعمال التخريبية لا تؤثر في تلاحم النسيج الاجتماعي في المنطقة. (مرفق بالفيديو والصور).
- قال القيادي في قوات سوريا الديمقراطية في جبهة عين عيسى هوزان كوباي بأن هدف دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها من وراء الهجوم على طريق M4 هو قطع الطريق أمام المدنيين. (مرفق بالفيديو والصور).
- رحلات توقفت دون أسباب، وتخوّف اللاجئين العراقيين في تزايد بعد حالات القتل التي يشهدها المخيم بين الفترة والأخرى، وجلهم من الفئة الشابة العراقية، ويطالبون الحكومة العراقية بإعادتهم إلى مدنهم قائلين "ليس كل من يقطن الهول داعشي، نحن هربنا من داعش منذ أعوام، ونطالب بالعودة".(مرفق بالفيديو والصور).
الشبيبة
- بعد دعمها لداعش والتدخل المباشر في الشأن السوري واحتلال مناطق سورية عدة، تتبع تركيا أساليب مختلفة في حربها ضد السوريين الذين يعادون سياسات أنقرة، من أبرزها الحرب الخاصة التي تريد تركيا عبرها تفكيك مجتمع المنطقة من الداخل. (مرفق بالفيديو والصور).
العالم
- شهد الأسبوع الماضي تصادمًا بين القوات الروسية والأمريكية في شمال وشرق سوريا والذي عدّه مراقبون أنه يزيد من التوترات لكنه لن يصل إلى مواجهة كبيرة، فيما بدأ مسؤولون أمريكيون جولة من الزيارات إلى الشرق الأوسط، في حين كثفت أوروبا من ضغوطها على تركيا.
السياسة
- قال عبود مخصو إنّ الهجمات التّركيّة في باشور كردستان لا تستهدف حزباً واحداً فحسب، بل الكرد عامّة، منوّهاً إلى أنّ الكرد المتعاونين مع الأتراك سيدفعون الثّمن باهظاً، مشدّداً على ضرورة توحيد الصفّ الكرديّ في مواجهة الاحتلال. (مرفق بالفيديو والصور).
الشرق الأوسط
- أصدر رئيس المجلس الرئاسي الليبي لحكومة الوفاق فائز السراج قرارًا يوم الجمعة، بإيقاف وزير داخلية الوفاق فتحي باشا آغا عن العمل، وإحالته إلى التحقيق، إذ اعتبر الأكاديمي والكاتب السياسي الليبي الدكتور جبريل العبيدي إن ما يحدث هو صراع زعامات بين أمراء الحرب في طرابلس.
المرأة
أدان مُهجرو عفرين القاطنون في مقاطعة الشهباء صمت المنظمات الإنسانية تجاه أهالي عفرين وقالوا "الدولة التركية تتعمد الاعتداء على النساء".
المجتمع والحياة
- آمن اتحاد العمال في مقاطعة الحسكة فرص العمل لـ 900 امرأة في مدينة الحسكة، وتنظيمهن في ورشات وزعت على مركز صوامع المدينة ومؤسسات الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا، ويعمل الاتحاد على حماية حقوقهم ولتخفيف العبء المعيشي عليهم.(مرفق بالفيديو والصور).