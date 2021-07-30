مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 30-7-2021

-يلقي مجلس عوائل الشهداء في ديرك وجل اغا بياناً إلى الرأي العام حول استشهاد ثلاثة من قوات الدفاع الشعبي في هجوم شنه مسلحو حزب الديمقراطي الكردستاني على منطقة خليفان الساعة 10:00 (مرفق بالصور والفيديو).

شدد مسؤولون في مجلس سوريا الديمقراطية على أن التكاتف العربي الكردي في سوريا من اهم العوامل التي ستساهم في حل الأزمة السورية. أشادوا بوعي مكونات الشعب السوري لمحاولات ضرب هذا التكاتف. (مرفق بالصور والفيديو).

-يمثل الانسحاب الأميركي من أفغانستان والعراق فعلياً نهاية فصل تاريخي دام عشرين عاماً، من أجل التفرغ للتنين الصيني (اقتصادياً) والدب الروسي (عسكرياً)، ولكنها أطلقت يد طهران وأنقرة لتصبحا القوة المهيمنة سواء في ليبيا أو العراق وسوريا ولبنان وحتى أفغانستان نتيجة سياساتها الخاطئة تجاه شعوب المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

-رصدت كاميرا وكالتنا الدمار الذي خلّفه قصف الاحتلال التركي ومرتزقته على قرية الكوزلية، وقال سكان القرية الذن ينامون في البراري إن تركيا تقصف القرية بشكل عشوائي. (مرفق بالصور والفيديو).

أكد الحقوقي محمد النعيمي أن قطع تركيا للمياه عن مناطق شمال وشرق سوريا جريمة ضد الإنسانية، وتُعاقب عليها بموجب نظام روما الأساسي، مناشداً المجتمع الدولي التحرك السريع لمحاسبة تركيا. (مرفق بالصور والفيديو).

-أكد مهجرو عفرين أن قرار منظمة اليونيسيف تقليص كميات مياه الشرب المخصصة لمقاطعة الشهباء لن تلين عزيمتهم، ووصفوا القرار الصادر عن المنظمة الأممية بأنه خدمة الاحتلال التركي وحكومة دمشق الساعتين لخنق المقاومة. (مرفق بالصور والفيديو).

-علّقت والدة الشهيدة هفرين خلف على قرار فرض العقوبات الأميركية على المرتزق المسؤول عن اغتيال ابنتها بأنه "غير كافٍ وغير مقنع"، كون داعمي القتلة لا يزالون يرتكبون المجازر بحق الشعوب في سوريا، وطالبت بمحاكمة أردوغان. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-أشارت مسؤولة المرأة في حزب التحالف الوطني الديمقراطي السوري في منبج منى الخلف إلى أن تركيا تعدت الحدود ووصلت إلى ليبيا وأذربيجان وقامت بعمليات عسكرية في تلك المناطق، ولم تخسر في تلك العمليات أي جندي تركي لأنها كانت تستخدم السوريين المرتهنين لها لتنفيذ مآربها التوسعية. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

-شدد باحث اجتماعي على ضرورة تصعيد المقاومة في وجه دولة الاحتلال التركي الهادفة إلى القضاء على وجود وهوية الكرد بكافة الطرق والسبل، وشدد على وجوب دعم ومساندة حملة الإضراب عن الطعام في سجون دولة الاحتلال. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-أكدت نساء ريف دير الزور الشرقي أن الإدارة الذاتية مشروع وطني يهدف للحفاظ على وحدة الأراضي السورية وتمثل إرادة المكونات، مطالبات المجتمع الدولي بالاعتراف بها. (مرفق بالصور والفيديو).

مرّ شهران على انتهاء الحرب الأخيرة على غزة، تلك الحرب "المؤلمة بكل المقاييس" كما تقول أم لؤي السباعنة التي لا تزال تعيش تداعيات الحرب التي دمرت منزلها، وتركتها هي وأفراد عائلتها الـ 9، يكابدون مشقة العيش في خيمة قرب منزلهم المدمر شرق قطاع غزة، دون أن ينتبه إلى معاناتهم أحد. (مرفق بالصور والفيديو).

الشبيبة

استنكر شبيبة منبج جرائم الاحتلال التركي ومرتزقته في مناطق شمال وشرق سوريا، وخاصة جريمة نبش مزار الشهداء في مدينة عفرين، ودعوا المجتمع الدولي للخروج عن صمته إزاء الأعمال التخريبية التي تقوم بها تركيا داخل الأراضي السورية المحتلة. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA