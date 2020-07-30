مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 30-7-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-يتوافد اهالي مقاطعة عفرين المهجرين قسرا إلى مقاطعة الشهباء إلى مزار الشهداء في عشيه عيد الأضحى و ايقاد شموع الاستذكار، الساعة 18:00 (مرفق بالصور والفيديو).

-بيّن الكاتب دياب حاجي أن مؤلفات وكتب القائد عبد الله أوجلان تُثبت بالأدلة والوقائع أنه مفكر وفيلسوف العصر، وأنه الوحيد الذي يناضل من أجل الإنسانية، لذلك فرضت عليه عزلة مشددة من قبل السلطات التركية والقوى الاستعمارية. (مرفق بالصور والفيديو).

-أشار أهالي قامشلو إلى أن مقاتلي قوات الدفاع الشعبي HPG يبدون مقاومة عظيمة في حفتانين، وأن دعم هذه المقاومة واجب كل كردي، وقالوا إن الوحدة الوطنية كفيلة بردع كافة الهجمات وحملات الإبادة التي يتعرضون لها. (مرفق بالصور والفيديو).

-شددت قوى الأمن الداخلي(الأسايش) في ناحية عين عيسى من تدابيرها الأمنية مع اقتراب عيد الأضحى منعًا لوقوع حوادث تخل بأمن المواطنين والناحية. (مرفق بالصور والفيديو).

-أوضح أهالي الحسكة، أن الهجمات على منطقة حفتانين هي هجمات على كافة أجزاء كردستان، للنيل من المكتسبات التي حققها الشعب الكردي والشعوب المتعايشة ضمن جغرافية كردستان وثورتها الديمقراطية، مشيرين إلى أن الوحدة الكردية على كافة الصعد كفيلة بإفشال الهجمات التركية. (مرفق بالصور والفيديو).

-صرحت الرئيسة المشتركة لجامعة روج آفا روهان مصطفى بأن إدارة الجامعة اتخذت عدة تدابير احترازية لضمان صحة الطلاب في الجامعة والسكن الجامعي، وكذّبت الادعاءات التي روجت عن وجود إصابة بين طلاب جامعة روج آفا بفيروس كورونا. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-اختطفت مع ابنتها ذات الـ 3 أعوام من قبل مرتزقة الاحتلال التركي، وتعرضت لشتى أنواع التعذيب عامًا كاملًا، وتمكنت من الخروج بعد دفع فدية كبيرة. (مرفق بالصور والفيديو).

-قالت الرئيسة المشتركة للمجلس التشريعي في مدينة منبج: إن حملة الاعتقالات والعنف بحق النساء في باكور كردستان والمناطق المحتلة هي محاولة لفرض الهيمنة السلطوية على المرأة المنظمة، ودعت النساء إلى الانتفاض ضد ما يجري بحقهن. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

-أكد عضو مجلس النواب الليبي جاب الله الشيباني، أن مجلس النواب الليبي لم يمنح حكومة الوفاق أي اعتراف، كونها لم تحظَ بثقته، وبالتالي لا يحق لها تمرير أي اتفاقيات كالتي أبرمتها مع أردوغان، وأشار إلى أن الوفاق جاءت لتحقيق المطامع التركية في ليبيا وتهديد مصر. (مرفق بالصور والفيديو).

الشبيبة

-شدد شبيبة عفرين القاطنين في مناطق الشهباء على ضرورة تقوية المنظومة التنظيمية للشبيبة، وتكثيف الدورات التدريبية لمجابهة سياسة الحرب الخاصة التي تتبعها تركيا الآن بحق أبناء المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-تستمر هيئة الإدارة المحلية والبلديات في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية بتأهيل طريق أبيض الذي يربط مدينة الرقة بالحسكة والذي يبلغ طوله 155 كم، ومن المتوقع أن ينتهي العمل به خلال 188 يومًا من الآن. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA