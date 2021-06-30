مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 30-6-2021

- يعقد حزب الاتحاد الديمقراطي PYD مؤتمراً صحفياً بخصوص اختطاف ممثلي الحزب في هولير من قبل سلطات حزب الديمقراطي الكردستاني، في مقرّ الحزب في قامشلو، الساعة 11:00 (مرفق بالصور والفيديو).

- أكّد نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التشريعي في الطبقة شادي الإبراهيم، أنّ عملية اختطاف ممثلي الإدارة الذاتية و PYD من قبل القوات الأمنية للحزب الديمقراطي الكردستاني، دون الإفصاح عن مصيرهم، عملية اختطاف يعاقب عليها القانون الدولي والإنساني. (مرفق بالصور والفيديو).

- أكد أكاديميون أن العزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان مخطط لها مسبقاً من قبل الدول الرأسمالية، لمنع انتشار الأفكار الديمقراطية التي تشكل تهديداً لأنظمتهم، مشددين على أن فكر وفلسفة القائد هي الحل الوحيد لقضايا الشرق الأوسط. (مرفق بالصور والفيديو).

- أكد الرئيس المشترك للمجلس التشريعي في منبج محمد علي العبو بأن "الانتهاكات من جانب تركيا كانت مستمرة منذ تحرير مدينة منبج وريفها من رجس الإرهاب الداعشي إلى اليوم", ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وأن يخرج من صمته ويعمل على إيقاف تركيا عن انتهاكاتها في المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

- قبل اختطاف ممثلي الإدارة الذاتية وحزب الاتحاد الديمقراطي في باشور كردستان كانوا قد تعرضوا للتوقيف من قبل قوات الأمن التابعة لحزب PDK وجرى تهديدهم بعدم العمل التنظيمي في باشور، وقد وصلت منهم رسالة من أحد الأشخاص الذي كان معتقلاً معهم، والذي أكد أن أوضاع المختطفين سيئة ويجب على الجميع متابعة أوضاعهم وتحريرهم. (مرفق بالصور والفيديو).

- الشيخ سعيد ورفاقه وجميع القادة الكرد الذين انتفضوا ضد الدولة التركية الفاشية، خلفوا إرثاً نضالياً كبيراً، كما خلفوا درسين تاريخيين مهمين. الأول هو عداء الدولة التركية الفاشية ضد الشعب الكردي، والثاني هو حاجة الكرد الماسة إلى تحقيق الوحدة الوطنية. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- تحوّلت زينب كناجي (الشهيدة زيلان) بجرأتها وعمليتها الفدائية إلى منهل للحرية ومنبر للبطولة والفداء في تاريخ النضال الكردي الزاخر ضد دولة الاحتلالات والمجازر التركية. (مرفق بالصور).

- مثّلت منبراً في تاريخ نضال الحرية، وقمّة عظمى في التحوّل والتجدّد، كما شكلت بعمليتها مانيفستو الحرية بالنسبة للنضال برمته، هكذا وصف القائد عبدالله أوجلان شخصية الشهيدة زيلان عبر تحليلاته عام 1997. (مرفق بالصور).

- أوضحت عضوات الاتحاد الإيزيدي على هامش كونفرانس المرأة الإيزيدية أن الاحتلال التركي يسعى لصهر جوهر المرأة، وأشرن "الكونفرانس خطوة لتنظيم النساء لأنفسهن والدفاع عن أرضهن".(مرفق بالصور والفيديو).

- ينظّم اتحاد المرأة الشابة بالرقة مراسم استذكار الشهيدة زيلان، في ملعب الفرات بجانب صالة التاج، الساعة: 18:00 (مرفق بالصور والفيديو).

- ينظّم مؤتمر ستار في كركي لكي وجل آغا مراسم استذكار الشهيدة زيلان كناجي، الساعة 10:00 (مرفق بالصور والفيديو).

- تحت الشعار "على درب الشهيدة زيلان سنكسر عزلة أوجلان"، ينظّم في مدينة منبج مهرجان المرأة الشابة الأول، في قاعة المجلس التنفيذي، الساعة 10:00 (مرفق بالصور والفيديو).

- يفتتح مؤتمر ستار بحلب كوميناً في حي الأشرفية باسم الشّهيدة روكان زردشت، الساعة 19:00(مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

- قال نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا جوزيف لحدو إن الاستمرار في إغلاق المعابر هدفه تجويع لشعب. ودعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن الضغط لإعادة هذه المعابر على ما كانت عليه. (مرفق بالصور والفيديو).

ملفّ

- كانت ولاتزال منبج التي تم تحريرها في الـ 15 من آب عام 2016 منطقة تتصارع عليها قوى محلية وإقليمية ودولية بغية السيطرة عليها، وعادت مؤخراً إلى الواجهة مع دعوة نصر الحريري، لرئيس دولة الاحتلال التركي رجب طيب أردوغان إلى احتلالها، فما هي أهمية هذه المنطقة بالنسبة لكل قوة من القوى المتصارعة؟(مرفق بالصور).

الشبيبة

- أكد أعضاء حركة الشبيبة الثورية السورية في إقليم الفرات أن "هناك قاسماً مشتركاً بين الهجمات على مناطق الدفاع المشروع والعزلة المفروضة على القائد عبد لله أوجلان، وهدف واحد لدولة الاحتلال التركي وهو منع وصول توجيهات وتحليلات القائد للمنطقة".(مرفق بالصور والفيديو).

- تخرج شبيبة كوباني بمسيرة مشاعل من ساحة المرأة الحرة تضامناً مع الكريلا في مقاومتها ضد هجمات الاحتلال التركي على باشور كردستان، الساعة 20:00 (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

- بغض النظر عن أنها تؤدي إلى هلاك المدمن جسدياً ونفسياً واقتصادياً، فإن لنشر المخدرات والترويج لها أبعاد سياسية تستهدف المجتمع عبر فئاته الشابة، فما هي مخاطر تلك المواد على كافة الأصعدة وكيف يتم مكافحتها والتحذير منها بين فئات المجتمع؟(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA