مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 30-6-2020

عادت زراعة الذرة الصفراء إلى منطقة الرقة، وتشهد في هذا الموسم ازدهارًا ملحوظًا، بعد أن تراجع في السنوات القليلة الماضية. (مرفق بالفيديو والصور).

عادت زراعة الذرة الصفراء إلى منطقة الرقة، وتشهد في هذا الموسم ازدهارًا ملحوظًا، بعد أن تراجع في السنوات القليلة الماضية. (مرفق بالفيديو والصور).

عادت زراعة الذرة الصفراء إلى منطقة الرقة، وتشهد في هذا الموسم ازدهارًا ملحوظًا، بعد أن تراجع في السنوات القليلة الماضية. (مرفق بالفيديو والصور).