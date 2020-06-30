مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 30-6-2020

متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا
- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا
- تشهيد مناطق شمال وشرق سوريا سلسلة فعاليات بالتزامن مع الذكرى السنوية لاستشهاد المناضلة زينت كناجي (زيلان). (مرفق بالفيديو والصور).
- تنطلق فعاليات الأسبوع الفني لحركة الهلال الذهبي في ناحية احداث بمقاطعة الشهباء في تمام الساعة 17:00. (مرفق بالصور والفيديو).
- قال المحامي اسرافيل باكير إن كل ما تقوم به الدولة التركية في الشمال السوري من بناء جدار اسمنتي ضمن الأراضي السورية وفرض عملتها على الشعب السوري مخالف للقوانين الدولية والعهود الدولية الخاصة بسيادة الدول، مضيفاً أنه يجب محاسبة الدولة التركية أمام محكمة الجنايات الدولية. (مرفق بالفيديو والصور).
المرأة
- تزخر صفحات التاريخ بأسماء نسوة فدائيات غيّرن مصير شعوبهن، وثرن على واقعهن المظلم، وحوّلن أجسادهن إلى جسور يعبر من خلالها شعوبهن إلى الحرية، ولكن تبقى المرأة الكردية الفدائية الأكثر لفتاً للانتباه، لأنها لم تكن ضد الاحتلال فقط بل ضد الذهنية الذكورية التي تريد استعباد المرأة دوماً.
- قالت الإدارية في مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة أينور باشا إن الجرائم التي ترتكبها تركيا بحق النساء والأطفال في شمال وشرق سوريا تندرج تحت بند جرائم حرب ضد الإنسانية. (مرفق بالفيديو والصور).
السياسة
- أشار رئيس حزب سوريّا المستقبل إبراهيم القفطان، أنّ وحدة الصّفّ الكرديّ هي ضمان وحدة كافّة مكوّنات سوريّا بجميع أعراقها وطوائفها، وحذّر السّوريّين من أهداف الدّولة التّركيّة التّوسّعيّة في المنطقة. (مرفق بالفيديو والصور).
- قالت عضوة المجلس التنفيذي العام لحزب الاتحاد الديمقراطي بيريفان حسن إن "الدول العربية في صمت حيال ما ترتكبه تركيا من اعتداء على سيادة العديد من الدول العربية, والمجتمع الدولي يساعد الاحتلال التركي، ويقدم لها الدعم والغطاء السياسي عبر صمته".(مرفق بالفيديو والصور).
المجتمع والحياة
- عادت زراعة الذرة الصفراء إلى منطقة الرقة، وتشهد في هذا الموسم ازدهارًا ملحوظًا، بعد أن تراجع في السنوات القليلة الماضية. (مرفق بالفيديو والصور).
- احترق أكثر من 4 آلاف دونم من الأراضي الزراعية في ناحية تل تمر من أصل 800 ألف دونم، بالإضافة إلى الحرائق التي يتسبب بها الاحتلال التركي مع مرتزقته بشكلٍ يومي في القرى الواقعة على خطوط التماس والأراضي الواقعة تحت سيطرة المرتزقة، والتي قُدّرت بأكثر من 50 ألف دونم. (مرفق بالفيديو والصور).
الثقافة والفن
- تسعى إلى سرد واقع عفرين المعاش ما قبل الاحتلال وبعده، من خلال لوحتها في مخيم سردم، وتقول روشان سينو "من خلال شجرتي الزيتون حاولت تجسيد واقع عفرين ما قبل احتلال الجيش التركي ومرتزقته لها، وما بعد احتلالها".(مرفق بالفيديو والصور).
ANHA