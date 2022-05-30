مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 30-5-2022

تخرج حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة في مسيرة راجلة من مدينة قامشلو صوب ناحية ديرك، من المقرر ان تستمر لثلاثة أيام على التوالي، وذلك من دوار أوصمان صبري بمدينة قامشلو، في تمام الساعة الـ 11:00(مرفق بالصور والفيديو).

أشار نوري محمود إلى أنّ قوات المنطقة قد اكتسبت خبرةً كبيرة بعد حروب عفرين، سري كانيه وكري سبي وأنهم سيواجهون أي حربٍ محتملة بأسلوب وإرادةٍ وإصرار مختلف(مرفق بالصور والفيديو).

أكد الرئيس المشترك لمجلس ناحية زركان أن الهجمات التي تشهدها الناحية تهدف إلى إفراغها من سكانها الأصليين وتحويلها إلى مستوطنة، مشيداً بتمسك الأهالي بأرضهم، ووقوفهم إلى جانب قواتهم العسكرية(مرفق بالصور والفيديو).

أوضح مواطنون من مناطق التماس وتتعرض للقصف اليومي أن هدف الاحتلال التركي ومرتزقته من هجماتهم اليومية هو تهجير أهالي المنطقة، وتحويلها إلى مستوطنات للمرتزقة، مؤكدين مساندتهم لمقاومة قواتهم العسكرية وشعوب المنطقة في وجه الهجمات المستمرة منذ عام 2012 على شمال وشرق سوريا(مرفق بالصور والفيديو).

السياسة

قال نائب رئاسة مجلس حزب سوريا المستقبل في منبج وريفها، محمد بركل، إن دولة الاحتلال التركي تطالب المجتمع الدولي بإنشاء "منطقة آمنة" في البقعة الجغرافية الأكثر أماناً واستقراراً في سوريا، على عكس المناطق التي تحتلها، محذراً من أن يكون هناك لواء اسكندرون آخر(مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

في وقت تتعرض فيه كردستان لهجمات إبادة من قبل الاحتلال التركي، شددت عضوة اللجنة التحضيرية في روج آفا للمؤتمر القومي الثالث للمرأة الكردية، على ضرورة عقد المؤتمر في أقرب وقت ممكن، مؤكدة أن وحدة المرأة الكردية ضمانة للوحدة الوطنية الكردية. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

حوّل انخفاض منسوب مياه الفرات، التي تتحكم دولة الاحتلال التركي بتدفقه إلى الأراضي السورية، مجراه إلى مستنقعات أصبحت موطناً للكثير من الحشرات الضارة، ومن جهة ثانية فإن مياه النهر لم تعد صالحة للشرب كما في الماضي(مرفق بالصور والفيديو).

يشير المهندس الزراعي خالد رشكي إلى أنه على مربي النحل تفقّد خلايا النحل بشكل مستمر، وحذّر من رش المبيدات الحشرية بشكل عشوائي؛ لما لها من أضرار على المناحل، وتعتبر منحلته واحدة من أكبر المناحل في إقليم الجزيرة(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA