مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 30-5-2020

-متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

-متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-أوضحت فوزة يوسف بأن تطور المجتمع مرتبط بشكلٍ أساسي ومباشر بالتقارب بين المكونات الموجودة، ومشاطرة المآسي والآلام التي تعصف بهم، وتعزيز أواصر المحبة فيما بينهم عبر التعاون وتخفيف الأعباء عن بعضهم البعض. (مرفق بالصور والفيديو).

ملف

-يتّبع الاحتلال التركي أساليب متنوعة في سبيل تغيير ديموغرافية مناطق شمال شرق وشمال غرب سوريا المحتلة، وفي خطوة تشير إلى هدف الاحتلال الدائم في تشكيل أحزاب تركمانية. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-أوضح عبود مقصو أن الفرصة مؤاتية لتحقيق الوحدة الوطنية، والشعب الكردي في أجزائه الأربعة يحتاج إلى وحدة الصف، وقال: "القائد عبد الله أوجلان يُشدد على ضرورة توحيد العقل الكردي ووضعه في خدمة الشعب والقضية الكردية، وعدم وضعه في خدمة الأعداء".(مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-ناشدت بلدية الشعب في قامشلو الأهالي لترشيد استهلاك المياه، في محاولة للحد من ظاهرة الإسراف وتداعياتها السلبية. (مرفق بالصور والفيديو).

-مرت 7 سنوات ولم تندمل جراح أسرة المواطن أحمد يوسف الشيخ نعساني من آثار الحرب، فما زال مصير ابنتهم المخطوفة مجهولاً منذ عام 2013، على أمل أن يلتقوا بها يوماً ما، بعد أن أفرج المرتزقة عن أخويها. (مرفق بالصور والفيديو).

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ANHA