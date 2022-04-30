مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 30-4-2022

-ينظم اتحاد الكادحين في شمال شرق سوريا احتفالية في ملعب شهداء 12 آذار بمناسبة حلول الأول من أيار يوم العمال العالمي، الساعة 10:00 (مرفق بالصور والفيديو).

-ينظم حركة المجتمع الديمقراطي TEV_DEM، احتفالية جماهيرية للعمال على مستوى شمال وشرق سوريا، بمناسبة عيد العمال الذي يصادف الاول من ايار، وذلك في ساحة سيتي باس بمدينة الحسكة، الساعة 10:00.(مرفق بالصور والفيديو)

-تدلي أمهات الشهداء والكريلا في ناحية تربه سبية بمقاطعة قامشلو ببيان إلى الرأي العام أمام مجلس عوائل استنكارا لهجمات الاحتلال التركي بتواطؤ مع الديمقراطي الكردستاني على مناطق الدفاع المشروع. (مرفق بالصور والفيديو).

عبّر أهالي شمال وشرق سوريا عن دعمهم ومساندتهم لأهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية المحاصرين من قبل قوات حكومة دمشق، مؤكدين أن إرادة أهالي الحيين ستهزم الحصار وتنتصر. (مرفق بالصور والفيديو).

أكد عضو في منتدى حلب الثقافي أن تطبيق مشروع الأمة الديمقراطية هو السبيل الوحيد للتخلص من مخلفات الحربين العالميتين الأولى والثانية والنتائج الكارثية للاحتلال العثماني. (مرفق بالصور والفيديو).

تحليل

تعيش السلطة الفاشية لحزبي العدالة والتنمية والحركة القومية أسوأ مراحلها. إنها في المراحل الأخيرة من سلطتها الطويلة. إذ أصبح زعماء الأحزاب المعارضة يتحدثون بحدّةٍ أكبر بعض الشيء. يتزايد الاستياء ضد النظام الأحادي (حتّى ولو لم يكن بالمستوى المطلوب)، كما تتزايد ردود الفعل وتصبح أكثر وضوحاً. يتراجع الجمهور عن صمته ويشكّلون خطراً على السلطة.

اكدت الصحفية فردا جتين ان هجمات الدولة التركية على باشور( جنوب كردستان) تتم بموافقة وبدعم من الأمم المتحدة، الولايات الامريكية المتحدة، الناتو والاتحاد الأوروبي.

كردستان

أكدت أسر المعتقلين السياسيين في السجون التركية على دعمها لمقاومتهم، وقالت "لن نتخلى عنكم سنواصل مقاومتنا من أجلكم".(مرفق بالصور والفيديو).

قال إيزيديون من مدينة الحسكة إن تعرض الإيزيديين للإبادة خطر على كافة مكونات كردستان والشرق الأوسط، ودعوا إلى الوقوف في وجه حملات الإبادة التي ينفذها الاحتلال التركي بتواطؤ من الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK. (مرفق بالصور والفيديو).

علّقت أمهات كريلا قوات الدفاع الشعبي ووحدات المرأة الحرّة- ستار على هجمات ومخططات الدولة التركية المحتلة والحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK) على باشور كردستان، وذكرن أنّهن سيساندن الكريلا حتّى النهاية ونددن بخيانة PDK. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

تعقد قيادة وحدات حماية المرأة YPJ اجتماعا موسعا لوحداتها على مستوى شمال وشرق سوريا، في مدينة الحسكة. الساعة 10:00 (مرفق بالصور والفيديو).

أوضحت صحفية من باشور كردستان أن الحالة السياسية والوضع الاقتصادي فيها يهددان بنية المجتمع الذي بات معرضاً لازدياد جرائم قتل النساء فيه، بينما تؤكد إدارية في منظمة سارا لمناهضة العنف ضد النساء ن هذا الازدياد يصب في مصلحة السلطة الذكورية. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

يقترب موعد الانتخابات النيابية في لبنان، على وقع قرع التحديات التي تطرح شكوكًا كثيرة في مسألة تحقق هذا الاستحقاق المهمّ. وعلى أعتاب المرحلة، ينتقد زعيم حزب القوات سمير جعجع أداء وزارة الخارجية اللبنانية لجهة ما وصفه بعرقلة اقتراع المغتربين. فيما تترقب فئات كبيرة من اللبنانيين سيناريوهات نتائج ترشح قوى سياسية جديدة تعبر عن ثورة تشرين. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA