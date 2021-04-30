مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 30-4-2021

- يخرج أهالي مدينة قامشلو في تظاهرة تنديداً بهجمات جيش الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع، من أمام دوار الخليج بمدينة قامشلو، الساعة 15:00، (مرفق بالصور والفيديو).

- أفشل تكاتف الكرد والعرب والسريان وباقي المكونات مرة أخرى في ظل الإدارة الذاتية رهانات مرتزقة الدفاع الوطني التابعة لحكومة دمشق على جرّ المنطقة لحرب أهلية. (مرفق بالصور والفيديو).

- يستمر الاحتلال التركي ببناء الحدود المصطنعة من سواتر ترابية عالية في عمق الأراضي السورية بالقرب من الطريق الدولي الـ M4 في عين عيسى، أمام أنظار جنود حكومة دمشق والقواعد العسكرية الروسية. (مرفق بالصور والفيديو).

- كشف المستشار القانوني لهيئة المالية في شمال وشرق سوريا محمد بكر عن بعض التفاصيل بخصوص الموازنة العامة للإدارة الذاتية لعام 2021. (مرفق بالصور والفيديو).

- أكدت عضوة لجنة حرية القائد عبد الله أوجلان في حلب روشين موسى بأن العزلة التي تفرضها الدولة التركية على أوجلان تهدف إلى كسر إرادة الشعوب التي تنتهج فكر القائد، مشددة على ضرورة تصعيد النضال والضغط على لجنة مناهضة التعذيب لرفع العزلة عن القائد. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- حذرت الناطقة باسم مؤتمر ستار رمزية محمد من "عواقب وخيمة وكارثة إنسانية" تحل بالمنطقة، جراء قطع دولة الاحتلال التركي المياه عن مدينة الحسكة، وقالت إن ذلك "حرب خاصة" تسيرها على الأهالي. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

- أكد رياض درار أن تركيا تستخدم المياه كسلاح لتصبح المنطقة تحت طوعها، وحذر من تداعيات مخيفة في حال استمر حبس مياه نهر الفرات، وكشف بأنهم سيطالبون فرنسا والدول الأوروبية بالضغط على تركيا "لتكف عن أطماعها وعنجهيتها".(مرفق بالصور والفيديو).

- بيّن سياسيون كرد أن استهداف تركيا بشكل متواصل لمناطق الدفاع المشروع هو محاولة لإنهاء الكيان والمشروع الكردي، لافتين إلى ضرورة اتخاذ حكومتي بغداد وهولير مواقف صارمة إزاء انتهاكات تركيا ضمن جغرافية العراق وإقليم كردستان. (مرفق بالصور والفيديو).

- أشار السياسي السوري فراس قصاص إلى أن الاستجابات والحلول التي قدمتها الإدارة الذاتية لقضايا الواقع السوري في أبعادها المختلفة تجعل منها محورًا رئيسًا في تعيين الحل وتكريسه في البلاد، وأكد أن "الإدارة الذاتية هي مشروع يمثل مسألة وجود أو عدم وجود".(مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

- بدأت الحياة في حي طي تعود إلى طبيعتها شيئًا فشيئًا، وذلك بعد طرد قوى الأمن الداخلي في الـ 26 من نيسان الجاري، مرتزقة الدفاع الوطني منه، حيث الطرقات تعج بالمارة، أطفال يلعبون وسط حيهم، بينما يتجه آخرون نحو عملهم. (مرفق بالصور والفيديو).

- باشرت لجنة المدارس في ناحية الشدادي أعمال ترميم أكبر مدرستين في الناحية، ومن المتوقع أن تفتحا أبوابهما أمام الطلبة مع بداية العام الدراسي الجديد. (مرفق بالصور والفيديو).

- تستمر معاناة ملايين السوريين جراء حبس دولة الاحتلال التركي مياه نهر الفرات، في خرقٍ واضح للاتفاقيات الدولية بشأن تقاسم حصص مياه الأنهار بين الدول. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA