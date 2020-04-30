مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 30-4-2020

متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا. -

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-دعا مُهجّرو عفرين إلى وحدة الصف الكردي ، لمنع تركيا من تحقيق أهدافها في تفرقة الشعب الكرديّ(مرفق بالصور والفيديو).

- تعيش 40 قرية في ظلامٍ حالك بين ناحيتي تل تمر وزركان منذ ستة أشهر، بعد خروج خطوط الكهرباء عن الخدمة نتيجة استهدافها من قبل الاحتلال التركي، فيما يقف "الضامن الروسي" متفرجاً، ويقول الرئيس المشترك لدائرة الكهرباء بناحية تل "لا نستطيع الدخول لتلك القرى لأنها خط اشتباك فعند الاتفاق مع القوات الروسية سنستطيع إعادة الكهرباء"(مرفق بالصور والفيديو).

- بعد تعليق جامعة روج آفا للدوام في كلياتها ومعاهدها ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية لمنع ظهور وباء كورونا، الذي يجتاح العالم، اتخذت الهيئة الإدارية لجامعة روج آفا إجراءات لمواصلة العملية التعليمية في الفصل الثاني الذي سيبدأ بتاريخ 3 أيار 2020، باتباع نظام التدريس عبر الانترنت "أون لاين(مرفق بالصور والفيديو).

- عدّ عمال في شمال وشرق سوريا الأول من أيار "يوماً للكفاح والنضال"، وعبروا عن افتخارهم بالمجهودات التي يقدمونها لبلدهم(مرفق بالصور والفيديو).

ملف

-لماذا تحولت زيني ورتي إلى مركز الأزمة؟(مرفق بالصور).

العالم

-دخلت ليبيا مرحلة جديدة بعد إعلان المشير خليفة حفتر إسقاط اتفاق الصخيرات، والذي يتلقى من خلالها النفوذ التركي ضربة كبيرة، فيما تدل المؤشرات أن لحفتر خطط جديدة مدعومة للسيطرة على الوضع المتأزم في البلاد منذ عام 2014(مرفق بالصور).

المجتمع والحياة

- تستعد لجنة الاقتصاد التابعة لمجلس الرقة المدني لاستلام محصول القمح في المراكز التابعة لها، إلى جانب اتخاذها عددا من التدابير لاستلامه من المزارعين(مرفق بالصور والفيديو).

- باشر مزارعو منبج بجني الخضروات الصيفية (الكوسا والخيار) وتسويقها إلى أسواق المدينة، وهذه بداية لرفد الأسواق بالخضار من الإنتاج المحلي، في خطوة ستساهم في الحد من غلاء الأسعار الذي تشهده المنطقة مؤخرا(مرفق بالصور والفيديو).

- أنهت لجنة الزراعة والثروة الحيوانية التابعة لمجلس دير الزور المدني مشروع تأهيل آبار المياه في بادية ريف ديرالزور الشمالي، والذي سيساهم في تأمين حاجة السكان من الكميات المطلوبة من المياه سواء للشرب أو لمربي المواشي(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA