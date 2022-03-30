مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 30-3-2022

- يخرج أهالي ناحية القناية في ريف كوباني الغربي في مسيرة بمناسبة قرب ميلاد القائد عبدالله أوجلان، الساعة 11:00 (مرفق بالصور والفيديو).

أوضح عضو هيئة الدفاع عن القائد عبد الله أوجلان، المحامي خالد عمر، أن منع اللقاءات بالقائد أوجلان انتهاك لحقوق المعتقلين، وأشار إلى عدم تولّي لجنة مناهضة التعذيب مهمتها، وأكد أن الشعب قد أعرب في نوروز هذا العام عن تأييده للقائد أوجلان. (مرفق بالصور).

سياسة

جدد المتحدث باسم الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا التأكيد على استعداد الإدارة للحوار مع حكومة دمشق، ولكنه انتقد تهرب الأخيرة، وأكد أن الحل السليم للأزمة السورية هو نظام حكم تعددي لامركزي. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

"عندما لا نعمل من أجل نشر فكر مقاومة حركة حرية كردستان، نشعر بأننا نخون أرض كردستان، فصوت مقاومة الشهيد عكيد شكل إرادة وعزيمة قوية بين الكرد"، بهذه الكلمات عبرت الشخصية الوطنية علي عمر عن ارتباطه بنضال حزب العمال الكردستاني.

يرى جبير شيخ سليمان أن المتآمرين على إرادة المجتمع الإيزيدي يريدون وضع شنكال في حصار، وفصله عن شمال وشرق سوريا، في مخطط يستهدف مكتسبات الإيزيديين، مؤكداً أن تركيا هي من تخطط والحكومة العراقية وPDK هما من ينفذان. (مرفق بالصور).

عبّرت أسر الشهداء في إقليم الفرات عن رفضها القاطع لتواطؤ الحزب الديمقراطي الكردستاني مع دولة الاحتلال التركي، وحذرت من عواقب وخيمة جراء هذا التواطؤ. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

العنف هو كلُّ ما يؤذي الكائن البشري من انتهاكاتٍ وممارساتٍ لا إنسانيةٍ وغيرِها، سواء العنف الجسدي، أو اللفظي، أو الجنسي، أو الاقتصادي، وذاك الممارس على أساس النوع الاجتماعي.

العالم

خلال السنوات الماضية، عمل أردوغان على استغلال القضية الفلسطينية بما يحقق غاياته السياسية. لكن مؤخرًا، تكشفت حقيقة خطابه السياسي تجاه القضية، فكيف طوّع أردوغان القضية الفلسطينية كورقة في يده لتحقيق أهدافه؟

شهدت المنطقة المسماة "خفض التصعيد" مؤخراً، تطورات عسكرية، منها استهدافات لمواقع عسكرية تابعة للاحتلال التركي من قبل قوات حكومة دمشق إلى جانب قصفٍ روسي للمنطقة، ويعد الباحث السوري الدكتور، أحمد الدرزي، هذه التطورات رسائل تحذيرية من روسيا لتركيا، تؤكد قدرتها على تحريك الملف السوري، واستعادة المناطق المحتلة من قبل تركيا ومرتزقتها.

ANHA