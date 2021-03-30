مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 30-3-2021

- أشاد لاجئون عراقيون في مخيم الهول شرق سوريا بحملة قوى الأمن الداخلي التي أُطلِقت في المخيم، وأكدوا على ضرورة استتباب الأمن. (مرفق بالصور والفيديو).

- قال وجيه عشيرة الحوس إن تركيا وروسيا تحاولان تجويع شعوب شمال وشرق سوريا من خلال إغلاق المعابر وقطع مياه نهر الفرات بهدف إرضاخ المنطقة لهما، وأكد أن العشائر واعية لأهدافهما وتقف مع قوات سوريا الديمقراطية. (مرفق بالصور والفيديو).

- أوضح المحامي خالد عمر أن السماح بإجراء اتصال هاتفي مع القائد عبد الله أوجلان محاولة من الدولة التركية للتخفيف من ردود أفعال الشعب المناهضة لسياساتها، وقال " يجب أن يتم إنهاء العزلة بشكل كلي ويلتقي القائد بمحاميه وعائلته بشكل مباشر".(مرفق بالصور والفيديو).

- ما تزال مساحات واسعة من الأراضي على ضفاف نهر الفرات شمال وشرق سوريا يضربها الجفاف نتيجة خفض تركيا منسوب الوارد المائي الذي يتدفق إلى الأراضي السورية من نهر الفرات. (مرفق بالصور والفيديو).

- عبّر النازحون القاطنون في مخيم الهول عن سعادتهم البالغة بحملة الإنسانية والأمن التي أطلقتها قوى الأمن الداخلي في مخيم الهول جنوب شرق مقاطعة الحسكة. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

- أكّد الرئيس المشترك للاتّحاد الإيزيدي في مقاطعة عفرين مصطفى نبو، أنّ الحكومة العراقية تخالف الدستور العراقي بحقّ الشنكاليين بتأسيسها إدارة داخل شنكال، وقال: "الدستور العراقي بحدّ ذاته أصبح مسيراً بيد بعض الأحزاب العراقية فوضعته خدمة لأجنداتها".(مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- تستمر فعاليات خيمة الاعتصام التي نصبتها إدارة المرأة في الرقة بصدد الاطمئنان على صحة القائد عبد الله أوجلان، (مرفق بالصور والفيديو).

- ينظّم مؤتمر ستار في ناحيتي كركي لكي وتربه سبي محاضرات بمناسبة قدوم يوم ميلاد القائد عبد الله أوجلان، (مرفق بالصور والفيديو).

- أكدت سياسيات أن الحكم على جيجك كوباني على الأراضي التركية خرق للقوانين الدولية، منتقدات صمت المجتمع الدولي حيال ذلك. (مرفق بالصور والفيديو).

الشبيبة

- قال عدد من شبيبة اقليم الجزيرة أنّ أشخاصاً أمثال القائد عبدالله أوجلان يمثّلون خطراً على الأنظمة السلطوية لذلك يكونون في دائرة الاستهداف على الدوام، وأكّدوا أنّهم سيواصلون الاقتداء بفكر أوجلان حتى النهاية. (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفنّ

- يستمرّ مهرجان الشهيد يكتا هركول بعرض مسرحياته في يومه الرابع على التوالي، على خشبة مسرح محمد شيخو بمدينة قامشلو، الساعة 16:00 (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

- اضطرت إدارة مخيم مهجري كري سبي لإيجاد حل مؤقت لمستنقع للمياه يتواجد بجوار المخيم، وذلك في ظل تقاعس وتباطؤ المنظمات الإنسانية عن حل مشكلته. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA