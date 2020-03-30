مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 30-3-2020

-متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

-متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-أشار رئيس حزب البارتي الديمقراطي الكردستاني والأمين العام لاتحاد قوى الأحزاب الكردية عبد الكريم سكو إلى أن حكومة باشور تتحمل مسؤولية مخيم الشهيد رستم جودي (مخمور)، وبيّن أنه على الأطراف السياسية التكاتف لخدمة الكرد. (مرفق بالصور والفيديو).

-أكدت الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا استكمال تجهيز تسعة مراكز للحجر الصحي في مناطق الإدارة الذاتية، تم تزويدها بالمعدات اللازمة في الوقت الحالي، وأنهم بصدد اتخاذ المزيد من الإجراءات في حال استمرار الوضع الراهن. (مرفق بالصور والفيديو).

-ساهم حظر التجوّل وإجراءات الإدارة الذاتية الاحترازية في مناطق شمال وشرق سوريا، في عدم ظهور أية إصابات بفيروس كورونا إلى الآن, في حين وصل عدد المصابين بالفيروس في العالم إلى أكثر من 664,590 شخصاً. (مرفق بالصور والفيديو).

-دعت قوات الأمن الداخلي وقوات النجدة والترافيك، التي كانت تقوم بدوريات في عين عيسى طوال اليوم، الناس إلى البقاء في منازلهم، قائلين " نحن هنا من أجلكم للحفاظ على صحتكم".(مرفق بالصور والفيديو).

العالم

-فضح ‏مقتل المعارض الإيراني ‎مسعود مولوي وردنجاني في القنصلية الإيرانية بتركيا ازدواجية معايير ‎الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي حرض العالم بأكمله ضد المملكة العربية السعودية في قضية ‎مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، لكنه لم يحرك ساكنًا إثر مقتل وردنجاني. (مرفق بالصور).

المرأة

-يساهم مشروع زراعة الخضار في ناحية تربه سبيه في سدّ جزء من حاجة المنطقة إلى الخضار الموسمية، إضافة إلى تأمين فرص عمل للنساء. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-توضح مجموعة متطوعة من النساء في ناحية تربه سبيه لصناعة الكمامات أن الجميع ملزمون في هذه الفترة بالعمل لدرء خطر فيروس كورونا. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA