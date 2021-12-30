مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 30-12-2021

ـ لليوم الـ87 على التوالي تستمر فعالية الاعتصام بجانب معبر سيمالكا لمطالبة الحزب الديمقراطي الكردستاني بالكف عن سياساته التي تخدم العدو وتسليم جثامين الشهداء إلى ذويهم. (مرفق بالصور والفيديو).

- يحتفل أهالي ناحية تربه سبيه التابعة لمقاطعة قامشلو بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية، وذلك في صالة روج، في تمام الساعة الـ18:00.(مرفق بالصور والفيديو)

- ينظم مجلس عوائل الشهداء في ناحية كركي لكي، احتفالية لأطفال الشهداء بمناسبة رأس السنة الميلادية، وذلك في مركز آرام تيكران للثقافة والفن في رميلان، في تمام الساعة 15:00.(مرفق بالصور والفيديو)

- تنظم حركة مزوبوتاميا للثقافة والفن احتفالية بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية، وذلك في مركز محمد شيخو للثقافة والفن في مدينة قامشلو، في تمام الساعة 16:00.(مرفق بالصور والفيديو).

- يخرج أهالي ناحية الهول، في مظاهرة منددة بهجمات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته على ناحيتي "زركان، وتل تمر، ومدينة كوباني"، الساعة 12:00 (مرفق بالصور والفيديو).

- يستذكر أهالي مقاطعة الحسكة، شهداء شهر كانون الأول ممن استشهدوا في أماكن وأعوام مختلفة، وذلك في صالة سلكو بمركز المقاطعة، الساعة 13:00، (مرفق بالصور والفيديو).

- أوضح فنانون من الرقة أن التكاتف العربي الكردي في الرقة وشمال وشرق سوريا هو تكاتف متين وله جذور تاريخية عميقة يصعب اجتثاثها، مشددين على أن محاولات تركيا وغيرها من الدول لمحاولة فك هذا الترابط ستبوء بالفشل. (مرفق بالصور والفيديو).

- أدان أهالي مدينة كوباني الاستهداف الأخير الذي تعرض له الشبيبة في منزل بالمدينة، وقالوا بأن "دولة الاحتلال التركي تعلم بأن الشبيبة العمود الفقري لهذا المجتمع لذا تستهدفهم بكل السبل، ونناشد الذين يبيعون ضميرهم أن يعدلوا عن قرارهم هذا لأن نهاية الخونة كارثية ولن يقبلهم أحد".(مرفق بالصور والفيديو).

- اختار أهالي ناحيتي تل تمر وزركان شمال مقاطعة الحسكة شمال وشرق سوريا، المقاومة ضد ما تتعرض له مناطقهم من قصف لجيش الاحتلال التركي ومرتزقته، مؤكدين أن المقاومة والبقاء سيفشل أهداف الأخير الرامية إلى تهجير الأهالي عن المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

ملف

سعت هيئة الاقتصاد والزراعة خلال عام 2021 لتحقيق الاكتفاء الذاتي، كما ألقى الحصار المفروض على المنطقة من كافة الاتجاهات أعباء إضافية على كاهل الهيئة، وبدورها سعت هيئة الصحة للرقي بالواقع الصحي، وتمكنت من تخفيف الأعباء عن المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا بالرغم من قلة الإمكانات. (مرفق بالصور).

سياسة

تزامنت الجولة الأخيرة من أستانا بخصوص سوريا، مع هجمات مكثفة للاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، فيما أطلق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تصريحات سلبية تجاه الإدارة الذاتية والكرد. فإلى ماذا توصلت هذه المحادثات؟ وماذا يخطط ثلاثي أستانا؟ وكيف ستواجه الإدارة الذاتية المخططات التي ترسم ضد مناطقها؟(مرفق بالصور).

عرّف المنسق العام لمجموعة نداء البلد أهداف المجموعة وأفكارها لحل الأزمة السورية، مؤكداً أن الإدارة الذاتية هي المشروع الوحيد الذي يقدم حلاً مقنعاً للأزمة السورية. (مرفق بالصور).

المرأة

حملت آمال النساء بمختلف انتماءاتهن الثقافية في شمال وشرق سوريا مطالب عديدة، للعام الجديد، إلا أنهن شددن على مطلب أكثر من غيره، فما هو؟(مرفق بالصور والفيديو).

الشبيبة

تنظم حركة الشبيبة الثورية السورية في مدينة كوباني مسيرة بالمشاعل تنديداً بهجمات الاحتلال التركي الأخيرة، واستذكاراً لشهداء المجزرة، وذلك انطلاقاً من مدخل المدينة الجنوبي وصولاً إلى مزار الشهيدة دجلة الساعة 16:00 (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

ازداد عدد الإصابات بداء اللشمانيا في ناحية تل تمر، لانتقاله إليها من المناطق المحتلة من قبل الدولة التركية والتي حولت مناطق التّماس إلى مكبات للنفايات ومستنقعات بعد قطعها مياه نهر الخابور، إذ وصل عدد المصابين إلى 16473 إصابة. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA