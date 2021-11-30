مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 30-11-2021

تستمر فعاليات خيمة الاعتصام في معبر سيمالكا في يومها الـ 59 على التوالي، بتوافد الأهالي والوفود إليها لمطالبة حزب الديمقراطي الكردستاني تسليم جثامين شهداء الكريلا لذويهم. (مرفق بالصور والفيديو).

-يستذكر مجلس عوائل الشهداء في مدينة الحسكة شمال وشرق سوريا، شهداء شهر تشرين الثاني ممن استشهدوا في أماكن وأعوام مختلفة، وذلك في مركز الثقافة والفن بحي المفتي، الساعة 13:00. (مرفق بالصور والفيديو).

يقول راؤول زيبيشي إن النظام القائم يعتبر كل من يقاوم ضده إرهابيًّا. لهذا السبب لا يعتبر إبقاء اسم حزب العمال الكردستاني على "قائمة الإرهاب‘أمرًا غريبًا. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية الشعبية الأحوازية، طاهر أبو نضال، إن تحالف الكرد والعرب السوريين يضمن وحدة الأراضي السورية. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

نوه الخبير البيئي سركن سوجو إلى أن الأمم المتحدة هي القوة التي تنظم تجارة السلاح وقال إن "طبيعة كردستان والشعب الكردي يتم تدميرهما أمم أنظار العالم".(مرفق بالصور والفيديو).

قال السياسي والرئيس المشترك السابق لحزب الاتحاد الديمقراطي في مقاطعة كوباني، شيخ أحمد حمو، إن الاحتلال التركي وحلفاءه استخدموا جميع إمكاناتهم التقنية والعسكرية لتحقيق أهدافهم، لكنهم جرّوا أذيال الهزيمة جراء المقاومة التاريخية لمقاتلي الكريلا في جبال كردستان. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

يخرج أهالي كوباني اليوم في مسيرة بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة في ساحة المرأة الحرة وسط المدينة الساعة 11:00 (مرفق بالصور والفيديو).

تخرج اليوم مسيرة خاصة بالرجال في مدينة الحسكة في شمال وشرق سوريا، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة وتحت شعار "لا للعنف نعم للحياة الندية الحرة" مرفق بـ "الصور والفيديو".(مرفق بالصور والفيديو).

العالم

يمرّ "حزب الله" اللبناني بأسوأ مرحلة منذ تأسيسه عام 1982، إذ لم يسبق أن اشتد الخناق عليه مالياً وسياسياً وعسكرياً وشعبياً، كما هو الحال اليوم. حيث أعلنت أستراليا، الأربعاء الماضي، وضع "الحزب" بجناحيه السياسي والعسكري على قوائم "الإرهاب"، بخطوة وصفها مراقبون بأنها ستوسّع دائرة القيود المفروضة عليه عالمياً. (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

شارك اتحاد مثقفي عفرين في معرض السليمانية الدولي للكتاب في دورته الثالثة بنحو ثلاثين كتاباً لـ 22 كاتباً من أهالي مقاطعة عفرين؛ سعياً لإيصال صوت أهالي عفرين إلى العالم. (مرفق بالصور والفيديو).

نحو ازدهار الفن المسرحي في روج آفا، تعمل فرقٌ مسرحية دون كللٍ أوملل على إعطاء أبهى صورةٍ لأعرق الفنون وأقدمها، وإحياء القصص التراثية القديمة على خشبة المسرح أمام الجماهير، في ظل العراقيل والصعوبات القائمة. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

خصصت الإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة، ميزانية وصلت إلى 300 ألف دولار أمريكي لبلديات الشعب في المنطقة الجنوبية لمقاطعة الحسكة في شمال وشرق سوريا، للعام 2022، لتنفيذ مشاريع خدمية، حسب خطط كل بلدية. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA