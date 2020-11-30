مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 30-11-2020

متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

- يخرج أهالي ناحية كركي لكي وناحية تربه سبيه في مسيرات تنديداً بالمؤامرة التي أُبرمت بين الحكومة العراقية والحزب الديمقراطي الكردستاني ضدّ شنكال، الساعة 10:00 صباحاً (مرفق بالصور والفيديو).

-يعقد اتحاد محامو منبج وريفها مؤتمرهم في مدينة منبج الساعة 10 (مرفق بالصور والفيديو).

- استهجن مُهجّرو عفرين الصّمت الدّوليّ حيال الجرائم التّركيّة في مقاطعة عفرين المحتلّة وآخرها مقتل قاصر بـ 40 طلقة من قبل مرتزقة تركيّا(مرفق بالصور والفيديو).

- اعتبر مواطنون الزيارة الأخيرة للمجلس الوطني الكردي (ENKS) إلى عفرين المحتلة نسفاً لمساعي توحيد الكرد وإضفاء الشرعية على الاحتلال التركي(مرفق بالصور والفيديو).

- تدفع الظروف السياسية والعسكرية التي تمر بها مناطق شمال وشرق سوريا أهالي المنطقة, إلى المزيد من الحذر والتعاون, واتخاذ مبدأ الحماية الذاتية أساساً, ويقول الأهالي إن من واجب الجميع الذود وحماية أنفسهم لأن الحماية ليست حكراً على المقاتلين فقط(مرفق بالصور والفيديو).

- قال عدد من أهالي حلب أنّ الدولة التركية تفرض العزلة المشددة على القائد خشيةً من إيصال أفكاره وتوجيهاته إلى الشعوب التواقة للحرية، وأكدوا أن حل أزمة الشرق الأوسط يكمن في توجيهات القائد (مرفق بالصور والفيديو).

- أنشأ مقاتلو حي الشّيخ مقصود بحلب بتاريخ الرابع من نيسان عام 2015 حديقةً القائد أوجلان حتّى تبقى إرثاً شاهداً على مقاومتهم وتحمل ذكرياتهم التي تقودهم إلى سرّ نجاحاتهم وانتصاراتهم (مرفق بالصور والفيديو).

- يواجه أهالي زركان مخاوف جدية على محاصيلهم الزراعية، وبخاصة في المناطق المحاذية لخطوط التماس مع جيش الاحتلال التركي ومرتزقته (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

- طالب الشيخ علاء الدين شيخ أحمد، شيخ عشيرة الأسياد الحيايين الحكومة السورية بفتح حوار جاد مع الإدارة الذاتية، ودعا الجامعة العربية إلى اتخاذ موقف جاد ضد الاحتلال التركي (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- ينظّم مجلس المرأة السورية وقفة احتجاجية لمناهضة العنف ضدّ المرأة، في دوّار القائد الواقع في القسم الشرقي لحي الشّيخ مقصود، الساعة 12:00(مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

- يوفّر مشتل منبج المركزي للمزارعين في المدينة وريفها أصنافاً كثيرة من غراس الأشجار المثمرة والحراجية، لعل من أبرزها الفستق الحلبي، الذي تنتشر زراعته مؤخراً بشكل لافت في المنطقة (مرفق بالصور والفيديو).

- زارت العيادة المتنقلة "آري" قرية بانا قصري، التابعة لمدينة ديرك في مقاطعة قامشلو، واستقبلت في يومها الأول 18 حالة (مرفق بالصور والفيديو).

- كثّفت أكاديمية الشهيد "عكيد جيلو" في مدينة الحسكة جهودها في فترة الحظر الكلي المطبّق على المدينة، وزادت من ساعات تسجيل الدروس، ويتم حاليًّا تسجيل مناهج المرحلة الثانوية (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA