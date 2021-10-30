مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 30-10-2021

-تستمر فعاليات خيمة الاعتصام المنصوبة في معبر سيمالكا المطالبة من حزب الديمقراطي الكردستاني بتسليم جثامين الشهداء لذويهم. (مرفق بالصور والفيديو).

استبعد مثقفون توجّه المجتمع الدولي نحو اتخاذ إجراءات عقابية ضد تركيا؛ بسبب استخدامها الأسلحة الكيماوية ضد الكرد، وأكدوا أن الرادع الوحيد لتركيا هو تكاتف مكونات المنطقة وموقف موحد من الكرد ضد دولة الاحتلال. (مرفق بالصور والفيديو).

تعهدت أسر الشهداء بمواصلة النضال حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، واستنكرت في الوقت ذاته المواقف الدولية المتواطئة مع تركيا في مسالة فرض العزلة المطلقة على القائد. (مرفق بالصور والفيديو).

حثّ حقوقي أهالي كوباني على التكاتف بوجه الهجمات التركية المستمرة على شمال وشرق سوريا وبالأخص كوباني، واستبعد إمكانية صدور أي موقف دولي لردع تركيا أو محاسبتها "لأن محكمة العدل الدولية وهيئة الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان أصبحت حبيسة المصالح السياسية".(مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

أوضح الرئيس المشترك للمجلس العام لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية، محمد شيخو، أن تهديدات جيش الاحتلال التركي لشمال وشرق سوريا، هي نتيجة لإفلاس سياسات تركيا والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية داخلها. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

حذرت متخصصة بجماعة إخوان المسلمين من أن دولة أفغانستان على شفا حفرة من أن تتحول إلى "بؤرة للإرهابيين والقتلة وتجار المخدرات" عقب سيطرة طالبان على البلاد، ورأت في تصريحات الحركة بشأن احترام حقوق المرأة أنها "سياسة دعائية" تروّج لنفسها؛ للحصول على اعتراف دولي كحاكم شرعي على أفغانستان. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

قدمت إسرائيل مؤخرًا سلسلة تسهيلات معيشية لقطاع غزة، في محاولة لتسكين أزمات القطاع، بغية تأجيل أي تصعيد عسكري ممكن في المرحلة الحالية. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

استقبل مجفف الذرة في الرقة منذ افتتاح أبوابه لاستلام المحاصيل في الـ 20 من شهر تشرين الأول الجاري، حوالي 3000 آلاف طن، وبالتوازي مع ذلك تقوم شركة تطوير المجتمع الزراعي بالرقة بتفعيل معمل للأعلاف المركبة بالقرب من المجفف. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA