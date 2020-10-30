مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 30-10-2020

-متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

-متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-بعد محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها الشيخ ناصر الطرامي أحد شيوخ عشيرة الشعيطات ورئيس مجلس عشائر البوكمال أثناء عودته من اجتماع في منطقة المعامل بريف دير الزور الغربي، يروي الشيخ تفاصيل الحادثة ويؤكد أن هذه المحاولات لن تثني العشائر عن مواكبة النضال ضد الإرهاب. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-قالت الرئيسة المشتركة لمنتدى حلب الثقافي ليلى خالد إن مطالب المجلس الوطني الكردي (ENKS) بإلغاء التعليم باللغة الكردية ونظام الرئاسة المشتركة تقع في خانة مد يد العون لأعداء القضية الكردية. (مرفق بالصور والفيديو).

-طالب الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في الإدارة المدنية الديمقراطية لمدينة منبج وريفها، محمد خير شيخو، المجتمع الدولي بالضغط على تركيا لإيقاف هجماتها التي تستهدف، منذ نحو أسبوع، قرى في محيط منبج وتعرض حياة المدنيين للخطر وتلحق الضرر بممتلكاتهم. (مرفق بالصور والفيديو).

-تراجع تركي في إدلب تلاه تصعيد روسي أوقع العشرات من مرتزقة أنقرة، تزامن ذلك مع تصعيد الأخيرة للهجمات على منبج وعين عيسى، كل هذه التطورات تطرح أسئلة مهمة حول خلفياتها، فهل هي رسائل بالنار بين الطرفين أم أن هناك صفقة توضع تحت ضجيج المدافع؟.(مرفق بالصور والفيديو).

-حذّرت الإدارة الذاتية في إقليم الفرات شمال شرق سوريا من مساعي دولٍ إقليمية لإحياء داعش من جديد في بعض المناطق المحتلة، ما قد يمهد لعمليات انتقامية في ظل تهديداتٍ تركية متكررة. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-أوضحت الرئيسة المشتركة لاتحاد المحامين في إقليم الجزيرة أن محاكمة تركيا للأسيرة جيجك كوباني يعد خرقاً للقوانين الدولية وأشارت "المحكمة التركية غير مختصة بمحاكمتها".(مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

-برز اسم الفنان خالد ديرك من خلال أداء الأغاني التراثية الكردية الأصيلة، وكذلك الأغاني الملتزمة بقضايا الشعب والثورة. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

-قال الرئيس المشترك للبيت الإيزيدي إن الاتفاقية التي أبرمت حول إدارة شنكال هي إحدى مخططات الدولة التركية وتشكل خطرًا على الإيزيديين، وأشار إلى أن أي اتفاق يُبرم دون إرادة أهالي شنكال لن نعترف به. (مرفق بالصور والفيديو).

-أوضح كرد روج آفا أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يسعى إلى إشعال فتيل حرب الإخوة، ودعوا إلى نبذ الخلافات وتحقيق وحدة الصف الكردي. (مرفق بالصور والفيديو).

-عبّر مواطنون كرد عن رفضهم لمطالب المجلس الوطني الكردي بإلغاء تدريس مناهج اللغة الكردية، وقالوا إن " لغتنا هي هويتنا التي نفتخر بها ولا نسمح لأحد بمنعنا من التعلم بها".(مرفق بالصور والفيديو).

تحليل

-تكمن أهمية اللغة بالنسبة للشعوب والمجتمعات في إثبات الذات والوجود، ومن يرفض التعلم بلغته يرفض وجوده وذاته، ويسعى لأن يكون عبداً للآخرين، ويوضح القائد عبد الله أوجلان أنه بقدر ما يرقى مجتمع ما بلغته الأم يكون قد ارتفع بمستوى الحياة أيضاً بالمثل. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA