مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 30-1-2022

أكدت عضوات في تجمّع نساء زنوبيا بالرقة أن هجوم خلايا مرتزقة داعش على سجن الصناعة في مدينة الحسكة كان مخططٌ له؛ بهدف زعزعة أمن واستقرار المنطقة، مشيرات إلى أن تزامن هجمات دولة الاحتلال التركي على عين عيسى دليل على تدخّل تركي فيه. مرفق بالفيديو والصور).

طالب ذوو الشهداء في مدينة كوباني الدول المعنية بإزالة اسم حزب العمال الكردستاني PKK)) من "قوائم الإرهاب"، وأكدوا دعمهم لمقاومة الكريلا حتى النصر. مرفق بالفيديو والصور).

تدلي قوات حماية المجتمع في ناحية جل آفا ببيان حول دعم ومساند قوات سوريا الديمقراطية، الساعة 10.00. (مرفق بالفيديو والصور).

تدلي لجنة الأطفال التابعة لمؤتمر ستار ببيان في مدينة قامشلو بصدد قضية الطفلة ياسمين التي اغتصبت وقتلت في مدينة منبج. الساعة 11.00 (مرفق بالفيديو والصور).

العالم

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، الأربعاء، سيطرتها الكاملة على سجن الصناعة بحي غويران في مدينة الحسكة، فيما قطع مجلس النواب الليبي الطريق أمام عبد الحميد الدبيبة للبقاء في السلطة لولاية جديدة. (مرفق بالصور)

أوضحت البرلمانية أويهانا أتشي باريتا أن برلمان الباسك يحضّر للاعتراف بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وذلك بعد اعتراف البرلمان الكتالوني بها، وقالت يجب الاعتراف بالإدارة الذاتية بشكل رسمي، في أسرع وقت ممكن؛ ليتم محاكمة مرتزقة داعش في محاكمة دولية. (مرفق بالصور)

السياسة

شدد حقوقي مختص في القانوني الدولي على ضرورة تحرك المجتمع الدولي وفق الخطورة التي يشكلها مرتزقة داعش في سوريا، وإجراء محاكمة دولية لهم. مؤكداً أن عدم محاكمة داعش حتى الآن هو خرق للقوانين الدولية وتهرب من المسؤوليات الأخلاقية والقانونية. (مرفق بالصور)

قال نائب الرئاسة المشتركة للمجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ياسر السليمان، إن الحكومة السورية تخاذلت عن حماية الأراضي السورية والدفاع عن المدنيين، ولعبت دوراً سلبياً تجاه المدنيين في الحسكة وساندت خلايا داعش. مرفق بالفيديو والصور).

المرأة

أكدت سياسيات أن تركيا تتحول إلى سجن كبير في ظل حالة القمع التي ينتهجها أردوغان بحق الناشطين والسياسيين ممن يعارضون حكمه ويسجنهم بلا جريمة، فيما يترك المعتقلين منهم للموت البطيء. (مرفق بالصور)

ANHA