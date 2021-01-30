مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 30-1-2021

- متابعة مجريات الأحداث الّتي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريّا.

- متابعة الفعاليّات والنّشاطات في شمال وشرق سوريّا.

-تعقد وحدات حماية الشعب والمرأة اجتماعا مع اسر الشهداء في مدينة قامشلو وذلك في تمام الساعة 9:00 (مرفق بالصور والفيديو).

- يعقد اليوم الملتقى الحقوقي الثاني حول "انتهاكات حقوق الانسان في مدينة عفرين المحتلة" و ذلك في صالة زانا بمدينة قامشلو، الساعة 11:00 (مرفق بالصور والفيديو).

-تسعى قوات حكومة دمشق، منذ مدّة، إلى خلق توتر من خلال تشديد الحصار على مقاطعة الشهباء، بالإضافة إلى المحاولات الاستفزازية في مناطق إقليم الجزيرة، فما حقيقة هذه الأحداث وما هي خلفياتها؟(مرفق بالصور والفيديو).

-أوضح محامون من مدينة منبج بأنّ مجزرة تل رفعت هي جريمة حرب ضدّ الإنسانيّة وفق القانون الدوليّ الذي يعدّ استهداف المدنيّين من جرائم الحرب، مطالبين المنظّمات الدولية إيقاف العدوان التركيّ وانتهاكاته بحقّ المدنيّين في المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

ملف

-عانت دير الزور من حقبة سوداء بعد سيطرة داعش عليها، وارتكابها المجازر بحق أبنائها، وخصوصًا من عشيرة الشعيطات، إلا أن شمس الحرية سطعت في سماء ريفها الشرقي والغربي بعد أن حررتها قوات سوريا الديمقراطية من داعش. (مرفق بالصور والفيديو).

حوار

-حيال تهديدات الدولة التركية بشن هجمات على مناطق شمال وشرق سوريا، وافتعال حكومة دمشق للازمات والاستفزازات حيال المنطقة، يشير بدران جيا كرد بأنها نتيجة اتفاقات ومخطط بين حكومة دمشق والدولة التركية، وقال "هدفهم شن هجمات على المنطقة من الجهات الأربعة".(مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-أشار الشيخ أحمد الشطي أحد وجهاء عشائر الشمر إلى أن مكونات شمال وشرق سوريا مستعدة للتضحية بكل ما يملكون لمنع أي اعتداء واحتلال تركي على لأراضي السورية. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-قالت الإدارية في إدارة المرأة بدير الزور، شهرزاد الجاسم، إن الجريمة التي ارتكبت بحق سعدة وهند "جريمة بشعة بحق الشعب العربي والشعب السوري"، مؤكدة على السير على خطا الشهيدتين. (مرفق بالصور والفيديو).

-قالت مثقفات من مدينة منبج تعليقًا على المجزرة الجديدة التي ارتكبتها دولة الاحتلال التركية في ناحية تل رفعت، إن تركيا تسعى إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة عبر ارتكاب الجرائم بحق الشعب والسعي إلى تهجيره، وأكدن أن شعب المنطقة سيكون يدًا واحدة في مواجهة الجرائم التركية. (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

-ينظم مركز جميل هورو للثقافة والفن في مدينة حلب معرض لرسومات الأطفال وذلك بمناسبة حلول الذكرى الثالثة لاحتلال عفرين، الساعة 12:00(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA