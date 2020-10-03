مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 3-9-2020

-متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

-متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-ينظم مؤتمر ستار في إقليم عفرين مظاهرة راجلة تستمر لمدة ثلاثة أيام دعماً للحملة التي أطلقتها KCK المطالبة بحرية قائد الشعب الكردي عبد الله أوجلان، وتبدأ المظاهرة في الساعة 11:00 في ناحية الأحداث بمقاطعة الشهباء (مرفق بالصور والفيديو).

ـ يشيع أهالي ديرك جثمان الشهيدة شاهة ديرك في مزار الشهيد خبات ديرك، التي استشهدت نتيجة مرض عضال، الساعة الـ 15.00. (مرفق بالصور والفيديو).

-تعقد حركة المجتمع الديمقراطي ندوة حوارية لجميع المؤسسات المدنية في الحسكة لشرح الأوضاع الأخيرة، وذلك في صالة رشو الساعة ١٠:٠٠، مرفق (بالصور والفيديو).

-يواصل حزب الاتحاد الديمقراطي عقد سلسلة اجتماعاته الشعبية في سياق حملة "كفى للاحتلال، الوقت هو وقت حماية الثورة" وذلك في نواحي مقاطعة كوباني. (مرفق بالصور والفيديو).

-منذ خمسة أعوام، تدخلت روسيا بشكل مباشر في الحرب السورية دعمًا لحكومة دمشق، فماذا تغير على الساحة السورية وهل حققت ما سعت إليه؟.(مرفق بالصور والفيديو).

-بيّنت العشائر العربية والكردية في الحسكة، أن هدف الاحتلال التركي هو القضاء على خيرات شمال وشرق سوريا وإحداث فوضى فيها، ودعت إلى تقوية الروابط كونها كفيلة بدحر الإرهاب والاحتلال، وقالت "التهديدات لم تعد تؤثر بسبب تكاتفنا".(مرفق بالصور والفيديو).

-وثّقت منظّمة حقوق الإنسان عفرين ـ سوريا بأنّ الاحتلال التركي حوّل مدارس التعليم في عفرين إلى مقرّات ومراكز لتجمّع المرتزقة السوريين لإرسالهم إلى ليبيا ومؤخّراً إلى أذربيجان. (مرفق بالصور والفيديو).

-طالبت مهجرات من مدينة سريه كانيه المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته والعمل على إخراج الاحتلال التركي ومرتزقته من مناطق شمال وشرق سوريا، وإعادة الأهالي المهجرين إلى مناطقهم. (مرفق بالصور والفيديو).

ملف

-بعد أن اقترب مرتزقة داعش مسافة كليو متر واحد من مدينة كوباني بتاريخ الثاني من شهر تشرين الأول، تصاعدت ردود الفعل الجماهيرية، وصلت إلى ذروتها بتاريخ الـ 6- 7 – 8 من شهر تشرين الأول وشملت جميع أصقاع العالم. لم يعد بإمكان الجيش والشرطة الخروج إلى الشوارع. الأهالي خرجوا إلى الساحات وطالبوا بتحقيق مطالبهم، وهكذا أصبحت كوباني حديث الرأي العام العالمي. (مرفق بالصور).

حوار

-قال مستشار الشؤون الخارجية لرئيس جمهورية آرتساخ ديفيد بابايان إن سياسة تركيا "ليست إلا مزيجًا من النازية والإرهاب" وهي "تشكل خطرًا على البشرية"، وأوضح أن هدف تركيا الرئيسي من بدء هجماتها التي حضرت لها منذ 3 أشهر هو البدء بمشروع الإمبراطورية القومية التركية ""Pan-Turkism. (مرفق بالصور).

سياسة

-قال رئيس الهيئة الوطنية الأرمنية في مصر الدكتور أرمين مظلوميان إن تركيا تدعم أذربيجان بسبب عدائها التاريخي مع الأرمن، بالإضافة إلى طمعها في النفط والغاز الأذربيجاني. (مرفق بالصور).

أوضح معلمو الدرباسية أن هدف الاحتلال من تتريك المناطق المحتلة، هو إبعاد المكونات عن ثقافتهم ولغتهم تمهيداً لضمها إلى تركيا وفي مقدمتهم الكرد، وقالوا "تركيا تعيد ما فعلت بلواء الإسكندرون".(مرفق بالصور والفيديو).

الشبيبة

تنظم حركة الشبيبة الثورية السورية في حلب تظاهرة تنديداً بالعزلة المفروضة على القائد أوجلان ضمن فعاليات حملة " كفى للاحتلال، حان وقت حماية الثورة"، الساعة 18:30 وفي نفس السياق يخرج اتحاد الشبيبة الثورية السورية في كوباني بمسيرة بالمشاعل الساعة ١٦:٠٠.(مرفق بالصور والفيديو).

ـ يواصل حركة الشبيبة الثورية السورية مسيرتهم الراجلة صوب مدينة ديرك لليوم الثاني على التوالي. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-أوضّح أهالي قرى الكوجرات التابعة لمنطقة ديرك أنّ التعلّيم باللّغة الأم خطوة صحيحة وناجحة في شمال وشرق سوريا، دون إقصاء أي مكوّن عن لغته الأم. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA