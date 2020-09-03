مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 3-9-2020

-متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

-متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-ينظم مجلس عوائل الشهداء في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب مسيرة دعماً لمقاومة حفتانين، الساعة 19:00. وفي نفس السياق يخرج اهالي ناحيتي تربه سبيه وعامودا بمقاطعة قامشلو في مسيرة منددة بالهجمات التركية ودعما لمقاومة حفتانين، الساعة 10.00. (مرفق بالصور والفيديو).

-بيّن وجهاء عشائر المنطقة الشّرقية أنّ غاية تركيا والحكومة السّوريّة من الاغتيالات هي القضاء على مكتسبات شعوب المنطقة وخلق فتنة طائفيّة، والنيل من وحدة شعوب المنطقة، وشدّدوا على ضرورة عدم لعب الحكومة السّوريّة بالنّار. (مرفق بالصور والفيديو).

عبّر أهالي قرية أم الكيف في ريف ناحية تل تمر عن معاناتهم ويأسهم من عدم توفر المياه، بالإضافة إلى عدم استطاعة الصهاريج الدخول إلى القرية بسبب خوفهم من استهداف المرتزقة لهم، وقالوا " دخول الاحتلال إلى المنطقة تسبب بتدميرها".(مرفق بالصور والفيديو).

أشار مثقفون إلى أن الدولة التركية والحكومة السورية تحاولان من خلال العملاء خلق الفتنة في المجتمع، وعلى المجتمع التصدي لهما كما تصدوا للمرتزقة بوحدتهم. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-اعتبر أمين سر حزب التحالف الوطني الديمقراطي -فرع الرقة- محمد رمضان العبود أن الأسباب الرئيسة لفشل اجتماعات اللجنة الدستورية وجنيف هو تغييب ممثلين عن شمال وشرق سوريا ومجلس سوريا الديمقراطية، وأكد أن التغييب يُمارس استرضاءً لدولة الاحتلال التركي. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

-شهدت منطقة شرق المتوسط حشودًا عسكرية من قبل تركيا من جهة وفرنسا واليونان من جهة أخرى، إلا أنه ونتيجة لذلك أجبر أردوغان على التراجع عن تهديداته السابقة وأبدى استعداده للحوار مع اليونان، بينما رأى محللون بأن أردوغان لا يستطيع الدخول في مواجهة عسكرية إنما يطبق سياسته القائمة على التحرش للحصول على مقعد في طاولة المفاوضات. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

-أوضح أهالي مدينة قامشلو أن الاحتلال التركي بهجماته يحاول كسر خط دفاع كردستان المتمثل بقوات الدفاع الشعبي، مبيّنين أنه في الوقت الذي يجب أن تبدي فيه حكومة إقليم باشور كردستان موقفًا صارمًا تجاه الهجمات، إلا أنها تشرعنها من خلال التزامها بالصمت. (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

-يواصل كومين سينما آفرين، العمل على استكمال التحضيرات لعرض أفلام مهرجان ليلون السينمائي الدولي في مخيم النازحين، بمقاطعة الشهباء. (مرفق بالصور والفيديو).

الشبيبة

-أشار الرئيس المشترك لهيئة الشباب والرياضة في الإدارة الذاتية إلى أن سياسة "الحرب الخاصة" التي تستهدف بها تركيا الشبيبة هي استكمال لتنفيذ أطماعها، داعيًا الشباب إلى زيادة الوعي والتنظيم وعدم الانجرار وراء الاحتلال الذي يحاول تجنيدهم لصالحه. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-تعتبر مهنة حياكة شباك صيد الأسماك من المهن الشاقة التي تحتاج إلى جهد وتركيز كبيرين، إضافة إلى الصبر والتحمّل، والتي مازال أهالي الرقة يُحافظون عليها، لأنها مهنة الآباء والأجداد وحرِفة تقليدية تُصارع من أجل البقاء رغم ابتكار أساليب وأدوات صيد حديثة. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA