مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 3 -8-2021

-يقف أهالي شمال وشرق سوريا خمس دقائق صمت للتضامن مع أهالي شنكال في الذكرى السابعة على المجزرة التي ارتكبها مرتزقة داعش عام 2014. (مرفق بالصور والفيديو).

-يخرج أهالي مديني قامشلو والحسكة في مظاهرة وذلك للتضامن مع أهالي شنكال في الذكرى السابعة على المجزرة التي ارتكبها مرتزقة داعش بحقهم، وذلك من امام حديقة 12 أذار، في تمام الساعة الـ10:00 صباحًا. (مرفق بالصور والفيديو).

-أدان ممثل مكتب العلاقات في حزب سوريا المستقبل لمدينة الطبقة مثنى عبد الكريم الأفعال الإجرامية التي ارتكبت بحق المكون الإيزيدي في مجزرة شنكال، مطالباً المجتمعات الدولية باتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المجرمين الذين ارتكبوا هذه المجزرة بتاريخ 3 آب 2014. (مرفق بالصور والفيديو).

قال الرئيس المشترك للمجلس المدني في المنطقة الغربية بدير الزور، جاسم الرياش، إن "الإدارة الذاتية مشروع ديمقراطي ثمرته 12 ألف شهيد و21 ألف جريح، ويخدم الشعب والإنسانية لذا يجب الاعتراف بها". (مرفق بالصور والفيديو).

يواصل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته استهداف قرى مقاطعة الشهباء وناحية شيراوا وشرا بالإضافة إلى محيط مخيم مهجري عفرين بشكل شبه يومي عبر قذائف الهاون والمدفعية، من أربع قواعد عسكرية رئيسة للاحتلال في المناطق المحتلة. (مرفق بالصور والفيديو).

-دعت المفوضية الأميركية لحرية الأديان المنظمات الدولية لتوثيق جرائم الدولة التركية وتحرير المناطق التي احتلتها. (مرفق بالصور والفيديو).

ملف

استمد الإيزيديون من آلام مجزرة شنكال الأخيرة، إرادة قوية للمضي في خلق تنظيم بين المجتمع الإيزيدي وإعلان إدارتهم الذاتية وتشكيل قواتهم العسكرية، في حين يعتبر الإيزيديون الفرمان مستمرًّا لكن بطرق أخرى. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-تنظم نساء زنوبيا وقفة احتجاجية وذلك في ذكرى مجزرة شنكال إلى جانب ادلاء ببيان وذلك في الملعب الأسود بمدينة الرقة، الساعة 10:00(مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

يشتكي أهالي ناحية كركي لكي من مشكلة نقص المياه بشكل مستمر، على الرغم من وجود 13 بئراً ارتوازياً في الناحية، والجهات المعنية تؤكد أن إحدى أسباب نقص المياه هو الاستهلاك الزائد لها من قبل الأهالي، فيما بدروها تقوم للجنة الصهاريج بتعبئة خزانات المياه للأهالي لتلبية احتياجاتهم من ماء إلى حين حل المشكلة. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA