مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 3-8-2020

متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

يؤكد رجال الدين الإسلامي أن الجرائم التي يرتكبها أردوغان بحق أبناء شمال وشرق سوريا منافية ومخالفة للقوانين الدولية ومعادية للمبادئ وقيم الدين الإسلامي، وطالبوا العالم الاسلامي وعلماء الدين في تركيا بالوقوف ضد هذه جرائم .

تمكن شاب من أهالي مقاطعة عفرين المحتلة الفرار من قبضة المرتزقة بعد أن خيروه بين دفع فدية مالية أو اختطاف شقيقته وابنة عمه في حال رفضه دفع المبلغ المطلوب.

السياسة

عدّ العضو المؤسس في حزب سوريا المستقبل عبد الغفور الخلف أن الاحتضان التركي للجماعات المُرتزِقة ساهم في تأزم الوضع السوري، مؤكدًا أن وعي ووحدة مكونات شمال وشرق سوريا سيساهمان في إفشال الحرب الخاصة التي تمارسها تركيا.

تحليل

تتواصل الحرب العالمية الثالثة في الشرق الأوسط، وتتركز بشكل خاص في سوريا، في المنطقة الأكثر أمانًا والأكثر ديمقراطية في سوريا وهي منطقة شمال وشرق سوريا، مع سعي العديد من الأطراف ومنها الدولة التركية إلى تحقيق مصالحها وتنفيذ مخططاتها عبر التهديد بالاحتلال والإبادة، وفي الوقت الذي أظهرت فيه شعوب شمال شرق سوريا إرادة المقاومة ضد الهجمات الوحشية والفاشية.

المرأة

قالت عضوة منسقية المرأة في البيت الإيزيدي في مدينة حلب: إن النساء الإيزيديات تعرضن لأبشع الجرائم على يد مرتزقة داعش، وطالبت النساء بالتكاتف والوقوف أمام ما يتعرضن له من انتهاكات وممارسات وحشية. (مرفق بالفيديو والصور).

المجتمع والحياة