مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 3-7-2021

-ينظم مؤتمر ستار وقفة احتجاجية امام محكمة الشعب بالحسكة، للتعبير عن استنكارهم لجريمة القتل الاخيرة التي طالت فتاة في الحسكة، الساعة 11:00 (مرفق بالصور والفيديو)

-ينظم المجلس العسكري في اقليم الجزيرة والمجلس العسكري في الحسكة, اجتماعاً عشائرياً موسعا في الحسكة لدرء الفتنة والوقوف في وجه الأخطار المحدقة بالمنطقة, الساعة 10:00. (مرفق بالصور والفيديو)

-تنظم قوات الحماية الجوهرية في ناحية الدرباسية مظاهرة تنديدا بهجمات الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع، الساعة 18:00. (مرفق بالصور والفيديو)

-أشار مركز الامتحانات في هيئة التربية بإقليم الجزيرة، بأن تصحيح أوراق الامتحانات للمرحلتين الإعدادية والثانوية باتت على وشك الانتهاء، موضحة بأن آلية سير الامتحانات كانت جيدة، وأنه إلى الآن تجاوزت نسبة النجاح في المرحلة الثانوية الـ 60%.(مرفق بالصور والفيديو)

-تفاقمْ تدخلات وتوازنات القوى المتدخلة بالملف السوري، الوضع الاقتصادي المتهالك في البلاد، ويرى مراقبون أن الحصار فرض أمراً واقعاً يتناسب ومصالح القوى المتصارعة على حساب السوريين. (مرفق بالصور والفيديو)

تحليل

-سيكون النظر إلى ما يسمى بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية في إطار زمني محدود متعلق بتاريخ الإعلان عنه وحتى وقتنا الراهن ناقصاً، وأي تحليل لهذا الكيان بدون بحث سريع في تاريخ تركيا الحديثة وسياسات القوى الاستعمارية في كردستان القائمة على التفرقة بين ثقافات المنطقة الأصيلة سيشكل مغالطة كبيرة.

-العزلة هي تعذيب نفسي وجسدي، والهدف منها هو النيل من الإنسان من الناحية النفسية، وبالرغم من سياسات العزلة المشددة التي تفرض على القائد عبد الله أوجلان في إمرالي بهدف النيل من إرادته، إلا أن نضال القائد أفشل هذه السياسات.

الثقافة والفن

فزعت الفنانة التشكيلية سجى موسى، عند دمار منزلها بغارة إسرائيلية خلال الحرب الأخيرة على غزة. لكن ما لبثت أن لملمت "حزنها"، وحولت ركام منزلها المدمر إلى لوحات فنية مختلفة، بعد أن توقفت الحرب، لأجل هدفٍ واحد: "إيصال رسالة للعالم أنّنا نستحق الحياة"، كما تقول لوكالتنا. (مرفق بالصور والفيديو)

المجتمع والحياة

-أوضحت نساء ومزارعات من دير الزور أن حبس مياه نهر الفرات سياسة تستغلها تركيا لتهجير سكان المنطقة وتجويعهم وزعزعة أمن المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو)

-تشهد مدينة قامشلو حركة مزدحمة للمركبات وذلك نتيجة ازدياد عدد السكان واحتضان المدينة لعدد كبير من النازحين مما فاقم من هذه الظاهرة، فيما بيّن الأهالي أن الوسائل العامة مثل باصات الشعب والدراجات الهوائية بدائل تغني عن المركبات وصديقة للبيئة. (مرفق بالصور والفيديو)

ANHA