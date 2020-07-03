مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 3-7-2020

-متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا

-متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-يشيع أبناء مدينة قامشلو جثمان الشهيد علي محمد صديق جنبلي إلى مزار الشهيد دليل ساروخان، الساعة الـ 17.00. (مرفق بالصور والفيديو).

-انتهاكات وممارسات مختلفة يرتكبها الاحتلال التركي ومرتزقة "الجيش الوطني السوري" في تضيق الخناق على الأهالي، في ظل الاستمرار بسياسة التتريك والتغيير الديمغرافي بدءًا من المؤسسات. (مرفق بالصور والفيديو).

-استنكر أهالي حي الأشرفية في مدينة حلب العزلة المفروضة على القائد أوجلان في سجن إمرالي، وأكدوا أن الدولة التركية تريد إبادة الكرد. (مرفق بالصور والفيديو).

-أوضح أهالي ناحية الشدادي أن مساعي الدولة التركية، من نشر للفساد والفتنة وضرب الوحدة الوطنية بين مكونات المنطقة باءت بالفشل, مؤكدين أن الهجمات لن تزيدهم إلا عزمًا وإصرارًا على المقاومة والنصر. (مرفق بالصور والفيديو).

-تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية ارتفاعًا في نسبة العيش تحت خط الفقر، نتيجة الارتفاع الجنوني لأسعار السلع، وتدني دخل الفرد، ويقول أهالي مدينة حلب إن الاحتقان المعاش الآن في المدينة وصل إلى حاجز الانفجار، أما في حيي الشيخ مقصود والأشرفية فالوضع مختلف إلى حد ما. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-أشار حسن محمد علي إلى أن لديهم مشروع لعقد مؤتمر وطني للمعارضة الديمقراطية بمشاركة كافة أطراف المعارضة السورية لطاولة واحدة، لحل الأزمة السورية بعيدًا عن التدخل الخارجي وأجنداته التي كان سببًا في تفاقم الأزمة، منوهًا أن تزمت الحكومة السورية بذهنيتها أوصل سوريا إلى ما هي عليها الآن. (مرفق بالصور والفيديو).

-قالت فلك ناز يوجه "تسعى الدولة التركية من خلال هجماتها المستمرة على عموم كردستان، إلى عدم وصول الكرد إلى حقوقهم، وهذا ليس طريقًا للحل، فإذا كانت حقيقة تريد الحل الديمقراطي عليها التوجه إلى إمرالي".(مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-دعت نساء مدينة قامشلو الأطراف الكردية إلى فض النزاعات ووضع الخلافات الحزبية جانبًا، والعمل على توحيد الصف الكردي، وأوضحن أن توحيد الصف الكردي سيجلب النصر، وسيكون ضربة موجعة يتلقاها أعداء الكرد. (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

-تستمر فعاليات الاسبوع الثقافي المنظمة من قبل حركة الهلال الذهبي في قرية برج قاص التابعة لمقاطعة شيراوا الساعة 17:00(مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-أشار مواطنو مدينة ديرك إلى أن نوعية الخبز تحسنت نوعًا ما في هذه الفترة بعد أن كانت رديئة جدًّا، فيم أشار المشرفون على الفرن إلى أن سبب تحسن جودته تعود إلى تغيير نوعية الطحين. (مرفق بالصور والفيديو).

-المواطن رامي عبد العظيم النايف مثال حيٌّ لروح التكاتف الاجتماعي بين مكونات المنطقة في شمال وشرق سوريا، يكرس معظم وقته في الاعتناء ببستانه الصغير، ويقوم بجني محصوله وتوزيعه على سكان الحي دون مقابل. (مرفق بالصور والفيديو).

-تعمل بلدية الشعب في ناحية تل حميس على ترميم طريق البترول، الذي يعد من أهم الطرق الاستراتيجية في إقليم الجزيرة ومن الطرق الحيوية التي تربط بين مدن الإقليم في الجهتين الشرقية والغربية. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA