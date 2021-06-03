مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 3-6-2021

- يعقد مجلس ناحية تربه سبيه اجتماعاً لأهالي الناحية، للحديث عن آخر التطورات السياسية ومناقشة الأمور الخدمية، في صالة النادي السياحي، الساعة 10:00 (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

- أبدت الشخصيات الوطنية في مدينة قامشلو دعمها لمقاومة السجون، وأكدت أن مبتغى المعتقلين السياسيين من مسيرة النضال التي يخوضونها في السجون التركية يتحقق على أرض الواقع في شمال وشرق سوريا في ظل الإدارة الذاتية. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- أوضحت نساء الحسكة وتربه سبيه أن هدف الاحتلال التركي من هجماته على مناطق الدفاع المشروع هو كسر مقاومة الشعب والمقاتلين وإرادة المرأة، مؤكدات أنهن سيواصلن نضالهن ضد الاحتلال. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

- أكد عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي في حلب بأن فكر القائد أوجلان هو مفتاح الحل للأزمات في الشرق الأوسط، وأن هدف العزلة المشددة بحق القائد هو منع انتشار فكره الديمقراطي المناهض للنظام الرأسمالي. (مرفق بالصور والفيديو).

تحليل

"إذا أردتم القضاء على شعب ما، فابتدئوا بتاريخه وطبيعته، دمروا بيئته، واجعلوه محتاجاً إليكم". لقد تم تطبيق هذه المقولة على مر التاريخ.

تحت هذا الشعار أقدمت الدول المحتلة على مدار آلاف السنين على تدمير تاريخ وطبيعة الشعوب. (مرفق بالصور).

الشبيبة

- أكد أعضاء وإداريون في حركة الشبيبة الثورية بمقاطعة الشهباء أن هناك أطراف تستغل الوضع الراهن في المنطقة وتستغل ظروف النزوح وتتبع سياسة الحرب الخاصة، ورأوا أنه بالتدريب والتنظيم سيستطيع الجميع مواجهة هذه السياسات التي تستهدف إرادتهم ومقاومتهم الثورية. (مرفق بالصور والفيديو).

- يقيم الاتّحاد الرياضي بإقليم الجزيرة فعالية بمناسبة اليوم العالمي للدراجات الهوائية، في ملعب كلاسيكو بمدينة قامشلو، الساعة 18:00 (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

- تعتبر قرية خزنة من أقدم القرى الأثرية في ناحية تربه سبيه، وشهدت عبر تاريخها تعايشًا مشتركًا بين الكرد والسريان واليهود، واكتسبت اسمها من الخزائن المدفونة في تلتها الأثرية والتي نهبتها الأفرع الأمنية التابعة لحكومة دمشق. (مرفق بالصور والفيديو).

- أطلقت هيئة الخدمات والبلديات مشروع إعادة تأهيل محطة مياه الباغوز بعد خروجها عن الخدمة، وذلك لتلبية مطالب الأهالي بتوفير المياه، خاصة بعد حبس دولة الاحتلال التركية مياه نهر الفرات واشتداد تأثيراته وتبعاته على الأهالي. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA